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Онлайн-трансляции футбола Ла Лиги

Испанский чемпионат по футболу всегда в топе, а также уже несколько лет занимает первое место в рейтинге. Это стало возможным благодаря отличной игре испанских клубов в еврокубках, каждый год радующих высокими показателями. Особенно преуспел в этом плане «Реал», онлайн трансляции футбола с его участием привлекают внимание миллионной аудитории поклонников.

Один из самых титулованных клубов Испании смог сотворить чудо – «Реалу» Лига Чемпионов покорялась 4 года подряд. Сейчас команда на стадии перестройки, но это не влияет на цели, которые ставит перед каждым сезоном президент Флорентино Перес и фанаты.

На данный момент лучшими игроками клуба являются:

Карим Бензема – француз переживает вторую молодость и является лидером, забивая важные голы и участвуя в атакующих действиях.

Серхио Рамос – капитан немного потерял форму из-за повреждений, но храбрость и воля к победе всегда выделяет испанца. Рамос сейчас штатный пенальтист команды, поэтому нередко забивает.

Тони Кроос, Каземиро – полузащитники обеспечивают баланс между линиями, обостряя игру и помогая защитникам.

Отдельно онлайн трансляции футбола «Реала» болельщики смотрят из-за молодых талантов – Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса и новичка Луки Йовича. Пока феерят только бразильцы, а сербский нападающий страдает от травм на старте сезона, которые мешают ему проявить себя в “Королевском клубе”. Не самым лучшим образом выступает и Браим Диас, которого приобрели в «Манчестер Сити», возлагая большие надежды.



