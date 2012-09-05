Social Media Marketing представляет собой инструмент интернет-маркетинга, направленный на привлечение потребителей через соцсети. Использование SMM продвижения в социальных сетях для крупного бизнеса поможет сформировать трафик на сайт, а для частных предпринимателей станет единственным доступным средством коммуникации с клиентами. Таким образом строятся тесные взаимоотношения с потребителями, завоевывается их доверие, поэтому необходимо использовать комплекс действий и в обратном направлении – переводить покупателей с сайта в соцсети.





Стратегия

Начинать следует с разработки плана достижения целей компании с помощью такого метода раскрутки. Стратегия позволит определиться, что вы получите от раскрутки, каким образом этого достигнуть, сможете расставить приоритеты. Что нужно для ее создания:

Оценка настоящего положения проекта в социальных сетях: количество подписчиков, их активность, наличие контента и его качество, упоминание о бренде.

Анализ конкурентов.

Составление портрета целевой аудитории.

Формирование УТП: отличие вашей компании и услуг/продукции от конкурирующих брендов.

Определение формата будущего аккаунта.





Визуальное оформление сообщества

SMM продвижение бизнеса должно осуществляться профессионально: разрабатывается брендированная аватарка и обложка группы, создается единый формат и вид для постов, чтобы ваши публикации выделялись в ленте новостей.





Порядок создания группы

Название. Формулируется по принципу – бренд + основной ключевой запрос. URL. Адрес сообщества должен включать название бренда и быть одинаковым во всех соцсетях. Описание. Главное – кратко и с перечислением преимуществ. Обсуждения: создаются темы, и поддерживается актуальность информации в них. Это могут быть отзывы, акции, скидки, вопросы. В Инстаграме – в постах запрашивается обратная связь. Настройки приватности. Для закрытой группы любые попытки SMM продвижения в социальных сетях невозможны. Сделайте ее открытой, чтобы в нее вступали все желающие. Витрина. Доступна в VK и Facebook, добавляются товары и услуги в виде карточек с ценами. Геометки и хештеги.





Категории контента

Развлекательный;

Коммерческий;

Образовательный;

Пользовательский;

Новостной.

Заказать SMM продвижение следует с регулярным выпуском постов, текст должен быть не более 500 знаков.





Реклама

Таргетинг представлен в виде текстово-графического объявления, высвечивающегося лишь тем пользователям, которые подходят под заданные критерии: географию, пол, возраст и пр. Еще один способ – реклама в сообществах или у лидеров мнений.



