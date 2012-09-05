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SMM продвижение в социальных сетях: что это и как работает
29 Января 2018

Social Media Marketing представляет собой инструмент интернет-маркетинга, направленный на привлечение потребителей через соцсети. Использование SMM продвижения в социальных сетях для крупного бизнеса поможет сформировать трафик на сайт, а для частных предпринимателей станет единственным доступным средством коммуникации с клиентами. Таким образом строятся тесные взаимоотношения с потребителями, завоевывается их доверие, поэтому необходимо использовать комплекс действий и в обратном направлении – переводить покупателей с сайта в соцсети.

Заказать SMM продвижение


Стратегия

Начинать следует с разработки плана достижения целей компании с помощью такого метода раскрутки. Стратегия позволит определиться, что вы получите от раскрутки, каким образом этого достигнуть, сможете расставить приоритеты. Что нужно для ее создания:

  • Оценка настоящего положения проекта в социальных сетях: количество подписчиков, их активность, наличие контента и его качество, упоминание о бренде.
  • Анализ конкурентов.
  • Составление портрета целевой аудитории.
  • Формирование УТП: отличие вашей компании и услуг/продукции от конкурирующих брендов.
  • Определение формата будущего аккаунта.


Визуальное оформление сообщества

SMM продвижение бизнеса должно осуществляться профессионально: разрабатывается брендированная аватарка и обложка группы, создается единый формат и вид для постов, чтобы ваши публикации выделялись в ленте новостей.


Порядок создания группы

  1. Название. Формулируется по принципу – бренд + основной ключевой запрос.
  2. URL. Адрес сообщества должен включать название бренда и быть одинаковым во всех соцсетях.
  3. Описание. Главное – кратко и с перечислением преимуществ.
  4. Обсуждения: создаются темы, и поддерживается актуальность информации в них. Это могут быть отзывы, акции, скидки, вопросы. В Инстаграме – в постах запрашивается обратная связь.
  5. Настройки приватности. Для закрытой группы любые попытки SMM продвижения в социальных сетях невозможны. Сделайте ее открытой, чтобы в нее вступали все желающие.
  6. Витрина. Доступна в VK и Facebook, добавляются товары и услуги в виде карточек с ценами.
  7. Геометки и хештеги.


Категории контента

  • Развлекательный;
  • Коммерческий;
  • Образовательный;
  • Пользовательский;
  • Новостной.

Заказать SMM продвижение следует с регулярным выпуском постов, текст должен быть не более 500 знаков.


Реклама

Таргетинг представлен в виде текстово-графического объявления, высвечивающегося лишь тем пользователям, которые подходят под заданные критерии: географию, пол, возраст и пр. Еще один способ – реклама в сообществах или у лидеров мнений.


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тут были комменты. RIP!






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