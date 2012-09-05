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Сместить режим
30 Июня 2017
Теги: авто

В случае, когда рабочий день не ограничен строгими рамками, возможно, стоит сместить его на несколько часов. Нетрудно заметить, что максимальная загруженность дорог приходится на часы «пик», когда автомобилисты «дружною толпою» следуют на службу и обратно.

А если приезжать на работу в восемь вместо привычных девяти часов и уезжать на часок пораньше? Наверняка в пути вы будете проводить гораздо меньше времени. Аналогично можно поступать и при планировании личных дел. А уж правильно рассчитать время для поездки на дачу — вообще снятое дело. Многие из тех, кто каждую неделю пытается выбраться из города пятничным вечером, постепенно к этому приходят. Словом, точный расчет, чтобы не попасть в пробку, и никакой паники, коль скоро вы в нее попали.


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