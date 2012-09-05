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Смазка сцепления
5 Декабря 2017
Теги: авто

Проблема смазки возникает главным образом при сухом типе сцепления, потому что, если внутренность сцепления частично заполнена смазкой, то нетрудно получить достаточно смазки и на опорных поверхностях.

В сухом типе сцеплений смазка должна подаваться к подшипнику рычага переключения сцепления, к кольцу отводки и к ее подшипникам (если последние не самосмазывающегося тина). Эта проблема усложняется тем требованием, что смазка, подаваемая к этим подшипникам, не должна попадать в самое сцепление, так как это вызвало бы ухудшение коэффициента трения. Подшипники механизма сцепления, если устанавливаются на конце коленчатого вала, являются обычно шариковыми или роликовыми подшипниками, или шариковыми подшипниками меньшего размера. Сальник подливается в расточке ступицы маховика; в этих случаях они могут быть смазываемыми от масляной системы двигателя путем сверления радиального отверстия в задней опоре коленчатого вала, которое соединяет тем самым место установки подшипника со сборной канавкой в задней опоре. Если вы хотите недорого купить автозапчасти, загляните на разбор автомобилей в Московской области. Здесь есть все, что нужно.

Если кольцо отводки не заключено в кожух маховика, оно просто снабжается масленкой для смазки, так как смазка может быть подаваема, когда это требуется, как в шариковый подшипник, так и к опорной поверхности втулки. Если же кольцо отводки заключено в кожух маховика, то желательно по меньшей мере сделать соединение от кольца к наружной поверхности кожуха, и так как кольцо должно скользить, то это соединение должно быть гибким или в кожухе маховика должно быть отверстие. Вследствие важности этого подшипника иногда гибкая трубка выносится от него к наружной части рамы и там снабжается смазочным приспособлением или ввертываемой масленкой.

Другой способ состоит в сверлении отверстия по оси вала сцепления от трансмиссионного конца и смазывания подшипников сцепления из коробки передач. В сцеплении Durant кольцо отводки снабжено колпаком из прессованной стали, который может быть наполнен густой смазкой.

 

 

 

 

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тут были комменты. RIP!






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