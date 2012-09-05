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Смазка к подшипнику
4 Марта 2017
Теги: авто

В корпусе  выжимной муфты установлен шарико- подшипник с запрессованным кольцом. Крышка, напрессованная на наружную обойму подшипника, удерживает смазку в его полости. Относительно кольца крышка располагается с зазором по внутреннему диаметру.

Смазка к подшипнику и к скользящей поверхности корпуса подается через пресс-масленку по гибкому шлангу. Отжимная вилка закреплена на валике коническим штифтом. Валик установлен в картере сцепления в капроновых втулках. Торцы втулок имеют несколько больший диаметр, чем отверстия в картере, и поэтому после запрессовки они надежно зафиксированы от осевого сдвига. Купить подшипники можно в интернет-магазине http://impod.ru/podshipniki-fag-kupit/. Здесь представлена оригинальная продукция непосредственно от производителя, поэтому в ее качестве можно не сомневаться.

На внешнем конце валика на коническом штифте закреплен рычаг. Этот рычаг  связан со штоком рабочего гидроцилиндра выключения сцепления, установленного на приливе крышки люка коробки передач.

Рабочий гидроцилиндр соединен трубкой  с главным цилиндром, размещенным на поперечном брусе площадки управления комбайном. На ось через игольчатые подшипники свободно надет двуплечий рычаг, к которому болтами прикреплена педаль. Короткое плечо рычага связано с регулировочной вилкой штока главного гидроцилиндра.

Для уменьшения усилия при выключении сцепления на педали установлен пружинный усилитель. Пружина через регулировочную вилку закреплена на кронштейне, привернутом к поперечному брусу, и противоположным концом шарнирно связана с педалью. Усилие пружины регулируют вилкой в пределах. Короткое плечо рычага соединено тягой через пружину с ушком, приваренным к настилу площадки управления. Натяжение пружины регулируют так, чтобы усилие страгивания педали было минимальным и в то же время педаль надежно возвращалась в исходное положение.

При выключении сцепления пружина сначала сжимается, поворачиваясь вокруг оси, но усилие на педали возрастает незначительно, так как пружина в некоторой степени его компенсирует. После того как ось пройдет точку, лежащую на прямой, соединяющей центры осей, усилие пружины будет действовать как дополнительное для выключения сцепления.

При выключении сцепления шток  толкает поршень, головка которого уплотнена манжетой. Тормозная жидкость из полости по трубке нагнетается в рабочий цилиндр.



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