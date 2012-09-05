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Служебная аппаратура для авто
26 Октября 2018
Теги: авто

Мобильными и носимыми средствами связи торговали три специализированные фирмы — московская РКК, новосибирское агентство Шериф и компания Международная торговля Новосибирск-Сиэтл в Новосибирске, в Бийске, в Москве. В каталоге всех фирм есть и служебная аппаратура, и радиостанции Си-Би, причем последнее для Сибири в новинку. Как утверждают представители, пока в эфире на частоте 27 МГц абсолютно тихо; правда, в Бийске на 250 тысяч населения уже есть 300 автомобильных станций, а корреспондент Авторевю воочию видел в Новосибирске автомобиль, оснащенный Си-Би. Но торговля только начинается: Новосибирск-Сиэтл продает станции Cobra диапазона AM по $119, а Шериф, дилер столичной фирмы Бермос, торгует станциями President AM/FM по $200— 510.

С продажей аппаратуры служебного диапазона (обе компании предлагают Kenwood, Yaesu, а Новосибирск-Сиэтл еще Icom и Alinco) дело обстоит несколько лучше. Такие средства связи покупают крупные объединения, нефтедобывающие комплексы, а Шериф заключил договор на оснащение связью всей «верхушки» одного из сибирских городов — от правительства до милиции.

К средствам оперативной связи можно отнести и спецсигналы новосибирской фирмы Элект (— те самые, что стоят на милицейских и других спецмашинах. Раньше основная часть проблесковых маячков и сигнально-громкоговорящие установки (СГУ) поступали из стран СЭВ и с Украины, а теперь в России импульсные маяки производит лишь один завод, ОЗАТЭ во Владикавказе, — причем, как говорят специалисты Электы, почти половина «мигалок» бракованные. Есть, правда, другие фирмы — например, саратовский Солитон, который перепаивает осетинскую электронику и вставляет туда сирену либо СГУ собственного изготовления; примерно тоже делают в Муроме — но все равно надежных спецсигналов катастрофически не хватает.

 


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тут были комменты. RIP!






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