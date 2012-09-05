Монца всегда отличалась непростым характером. Конечно, в Формуле-1 есть трассы и поковарнее, да и в руководстве Ассоциации пилотов Гран При хватает упрямцев, добившихся-таки, чтобы владельцы кольца обустроили зоны потенциальных вылетов согласно пожеланиям гонщиков. Однако за смет сумасшедших скоростей, если уж пилот теряет здесь контроль над болидом, ему почти гарантирован такой улет, что мало не покажется. Так, Кими Райкконен на субботней тренировке заблокировал колеса на торможении в Variante Ascari. «Машина дернулась вправо, и мне осталось только смириться с тем. что сейчас я воткнусь в отбойник», — флегматично откомментировал Кими. При ударе болид почти целиком зарылся в отработанные покрышки, а финн напугал не только себя, но и маршалов. которых его Ferrari едва не собрала по пути в отбойник.

В гонке отличился уже пилот RBR Дэвид Култхард. На старте шотландец повредил передний спойлер в борьбе с Джанкарло Физикеллой, и на втором круге, в повороте Curva Grande, на скорости за 270 км/ч тот «завернулсяпод днище болида — машина ушла в стену почти в лоб...

Все хорошо, что хорошо кончается. Так что после гонки в Монце руководство команды BMW и ее пилот Роберт Кубица имели право вздохнуть с облегченном. Ибо конфуз, случившийся во времен первого пит- стопа молодого поляка, обошелся для них практически без последствий: Ник Хайдфельд и Кубица на финише Гран При Италии заняли свои законные места — сразу за машинами двух топ-команд. Но вот сил и нервов для этого Роберту и его механикам пришлось потратить куда больше необходимого. В частности, Кубица был вынужден обгонять на трассе Williams Нико Росберга. который в другой ситуации был бы далеко позади... А все потому, что Роберт совершил ляп, достойный зеленого новичка. Заезжая на пит-стоп, поляк промахнулся и припарковал свой болид на заправочной площадке настолько криво, что в процессе смены колес машина сползла с домкрата. В результате крепким парням — механикам BMW, пришлось, крякнув и поднатужившись, вручную приподнимать автомобиль. Колеса-таки поменяли, но в процессе этих непредусмотренных инструкциями манипуляций злополучный домкрат решил накрепко застрять под передним спойлером — и механикам снова пришлось тягать машину вместе с пилотом...