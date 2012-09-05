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Сложный выбор: новые или б/у запасные части для гироскутера
3 Августа 2017
Теги: авто

В нашей стране многие западные новшества, особенно развлекательного характера, не приживаются в силу условий эксплуатации и менталитета. Но это утверждение никоим образом не касается гироскутеров. Эти устройства появились у нас с десяток лет назад и сразу завоевали свою популярность, более того, они стали использоваться в том числе и в практических целях. Люди с огромным удовольствием ездят на досках на работу, в магазин, в аптеку или просто на прогулку. В этом случае не страшны пробки, дорогой бензин, проблемы с ГАИ и так далее.


Нет ничего вечного

Безусловно, электрические борды зарекомендовали себя с точки зрения надежности и долговечности исключительно с положительной стороны. Как правило, они отлично и без каких-либо значимых проблем вырабатывают свой ресурс. Но в жизни бывают разные ситуации – техника имеет отвратительное свойство ломаться. И здесь потребуются надежные и недорогие запчасти для гироскутера.

На практике используют два варианта комплектующих: новые (оригинальные и аналоги) и бывшие в употреблении. Каждый из этих видов запасных частей имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим достоинства более подробно.

Новые запчасти.

  1. С большой долей уверенности можно говорить о качестве предлагаемых изделий. Здесь большое значение имеет поставщик, точнее, его репутация на рынке. Надежная компания-поставщик, коей, несомненно, является наш сервисный центр, имеет безупречную репутацию. А ее сегодня не составляет труда проверить через сеть Интернет и специализированные форумы. Понятно, что поддельные детали, скорее всего, окажутся и некачественными.
  2. Если говорить об оригинальных деталях, то здесь однозначно не возникнет вопросов с заменой. Запчасть подойдет точно и без зазоров.


Бывшие в употреблении комплектующие

  1. В сравнении с новыми значительно более низкая стоимость.
  2. Некоторые механики и электронщики утверждают, что б/у комплектующие, особенно механического плана, например, подшипники, уже притерты и не выйдут из строя из-за некачественного производства. И в этом утверждении есть толика истины.

В заключение стоит отметить, что наш сервисный центр предлагает своим клиентам как новые, от производителей, комплектующие, так и бывшие в употреблении. Если у вас возникают какие-либо сомнения с выбором, то непременно обратитесь за помощью к нашим консультантам. Они обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы дать квалифицированные советы. Кроме того, в нашей компании можно не только отремонтировать, но и купить гироскутеры.


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тут были комменты. RIP!






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