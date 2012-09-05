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Слоты Вулкан - играйте выгодно
17 Марта 2019
Теги: Игры

Классифицируются слоты казино Вулкан по многим признакам, немаловажным из которых является количество барабанов и линий. В зависимости от этого различают:

  • Многолинейные слоты – насчитывают 5 и выше игровых барабанов, на которых соответственно могут расположиться больше символов для образования комбинаций, а линии формируются не только по горизонтали, а и в вертикальном направлении, по диагонали. К примеру, выгода очевидна и по бонусным раундам. Это дает больше шансов на победу, тобише явное преимущество.
  • Малолинейные слоты – располагают максимум 3 барабанами, а все выплаты формируются лишь от количества одинаковых символов на линии. Это очень ограничивает возможность сорвать куш, даже при прогрессивном джек-поте.


Главные отличия 20-линейных слотов от малолинейных в казино Вулкан

Разница размером в пропасть, и заключается в наличии множества призовых функций:

  • бонус-игры
  • игра на риск
  • фриспины
  • респины
  • «липкие» бонусы
  • расширяющиеся символы
  • скаттер и вайлд


Это уже стандарт

Каждое уважающее себя заведение в онлайн азарте пытается доставить максимум эффекта и ощущений своим клиентам, потому казино Вулкан не ограничивается слотами на 1 линию выплат и с удовольствием добавляет автоматы с большим количеством выплат. Это привлекает возможностью получить более насыщенные ощущения при игре от увеличенного количества выигрышных комбинаций.


20-ти линейные автоматы, выбранные большинством гемблеров

ГонзоКвест от NetEnt - потрясающийквест шведского происхождения с отличной визуальной составляющей. Отличается наличием особого множителя, который становиться активным после любого удачного спина. Вдобавок вы узнаете о настоящих приключениях средневекового завоевателя – истинного конкистадора.

Алиса в Стране чудес от Playson – старая история в новом формате, с самыми яркими персонажами. Так как история путешествия Алисы по кроличьей норе сама собой необычна и пропитана чудесами, слот получился под стать. Символы отличаются оригинальностью, также есть скаттер и вайлд.

Доктор Лавмо от Playtech – это история от молодого любвеобильного эскулапа. Наряду с привычными скаттером, вайлдом и оригинальными символами дает в каждой бонусной игре 20 фринспинов, выигрыш от которых умножается на некое число в конце.

Все они и еще много других игровых автоматов в доступе в казино Вулкан. Играйте с выгодой и крайней степенью удовлетворения от процесса!

казино Вулкан


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