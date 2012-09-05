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Слоты онлайн: правильная настройка линий выплат для эффективной игры
23 Февраля 2018
Теги: Игры

игровые аппараты в онлайн казино

Результативность игры в слоты в интернет казино зависит от правильной настройки основных параметров игрового процесса. В частности, чтобы играть рентабельно, необходимо правильно настроить линии выплат, что делается с помощью клавиши Lines. Рассмотрим основные правила эффективной настройки линий выплат в онлайн игровых автоматах для максимально результативной и прибыльной игры.

Собираясь играть в игровые аппараты в онлайн казино, нужно определиться с настройками. Первым делом нужно настроить линии, на которых потом смогут формироваться оплачиваемые комбинации. Такие линии называют активными, и их активация происходит посредством размещения денежных ставок. Но прежде нужно указать слоту количество линий, которое будет участвовать в игровом процессе. Выбирать можно в диапазоне от 1 линии до максимального значения, которое предусмотрено в конкретном рассматриваемом игровом автомате. Если указать всего 1 линию, то игровой процесс едва ли принесёт радость частых побед, потому что вероятность того, что выигрышная комбинация выпадет именно на этой одной активной линии, очень низкая. Если же в игре участвует большее количество линий со ставками, то шансы на выигрыш уже значительно выше. И, наконец, своего максимума они достигают при игре на всех линиях, которые предусмотрены в онлайн слоте. Часто это 9 или 21 полоса.

игровые аппараты в онлайн казино

При настройке линий в слотах нужно учитывать два важных момента. Первый – количество линий влияет на вероятность выигрыша. Второй – от количества линий зависит бюджет игры, а также уровень финансового риска. Игроки, предпочитающие играть на максимальном количестве линий, повышают свои шансы на успех, но вынуждены нести более крупные расходы на ставки. Каждая линия должна быть оплачена, поэтому, чем больше линий, тем большую сумму нужно выделять для игры. Наращивая количество активных линий, азартные игроки сознательно идут на более существенные расходы и принимают на себя солидные финансовые риски. Однако многие уверены, что это оправдано, потому что выиграть при игре на всех линиях гораздо проще, и случается это намного чаще обычного. Следует заметить, что самой лучшей статистики выплат можно добиться, если активировать все линии слота с низкой или средней дисперсией. Именно в таких одноруких бандитах призовые комбинации выпадают наиболее часто, принося азартным игрокам небольшой, но регулярный и стабильный заработок.


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