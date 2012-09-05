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Переломный этап в гемблинг-индустрии произошел с изобретением на американском континенте первой механической слот-машины, которая была названа инженером Чfрьльзом Фэйем, который и был создателем этого механизма - Колоколом Свободы или же Либерти Белл. Такое изобретение произвело настоящий фурор и вскоре полностью перевернуло азартную сферу. Данный трехбарабанный автомат обладал всего лишь одной выигрышной линией выплат. Следует отметить, что даже в современных виртуальных слот-аппаратах такие параметры сохранены. Вскоре Либерти Белл стоял уже в каждом салуне или же баре, радуя азартных посетителей приятными результатами. Однако наплыв в подобные заведения стал настолько большим, что правительству пришлось срочно запрещать всякие оффлайн-казино.

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