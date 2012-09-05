Наша планета не перестает удивлять своей красотой. Есть на ней красочные места, которые завораживают с первой же минуты. Одним из лучших островов для отдыха считаются Багамы. Здесь есть все для комфортного и замечательного отдыха: пальмы, белые пески, красивый океан. Побывать здесь может далеко не каждый, ведь отдых в этом месте обходится достаточно дорого. Предлагаем увидеть всю красоту острова в слоте Bananas go Bahamas! Чтобы начать играть здесь https://online.about-slot-games.com/bananas-go-bahamas/, не требуется проходить авторизацию или делать денежные вложения.





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Разработчики под названием Новоматик заселили эмулятор забавными персонажами, которые одним внешним видом поднимают настроение и вызывают улыбку. Здесь вы увидите улыбающийся авокадо, арбуз с бокалом в руках и не только их. Представленные фруктовые персонажи смотрятся симпатично и ярко. Они максимально позитивные, поэтому вам точно не придется скучать. Играть в слот Bananas go Bahamas однозначно стоит! Увлекательное и веселое путешествие без промедления вам гарантировано.





Что нужно знать о правилах игры?

Перед тем, как начать выигрывать и зарабатывать реальные денежные средства, стоит ближе познакомиться с правилами игры. Чтобы узнать больше о выигрышных сочетаниях символов этого эмулятора, просто нажмите на кнопку «INFO».

Сначала нужно определиться с числом активных линий. Далее нужно сделать ставку и нажать на «START». После этого катушки начнут вращаться. После остановки вертушек, азартный игрок увидит призовые сочетания символов и суммы выигрышей.





Особенности бесплатных спинов

Слот Bananas go Bahamas радует своей щедростью и предлагает выиграть крупные выигрыши. При сочетании больше трех дорожных чемоданов игрок получает 45 вращений катушек без списания ставок.

Заработанные деньги можно забрать себе или рискнуть и сыграть в риск-игру. Нажав на клавишу Gamble, у геймера появляется шанс удвоить свой последний выигрыш. Для этого достаточно угадать цвет закрытой карты. Если фортуна будет на стороне клиента, выигрыш увеличивается. При желании игрок сможет повторить попытку. В противном случае геймер просто проиграет свои деньги.

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