Здесь представлен ответ на поставленный ранее вопрос zależnościowy: Является ли, и если да, то какой тип школы для участия молодежи изучали, дифференцирует частоту азартных игр когда-либо в жизни, и в течение последних 12 месяцев? Разнообразие частоты азартных игр, проведенных исследованным молодым человеком из-за типа школы, в которой они участвуют, изучалось с использованием анализа дисперсии ANOVA. Для этой цели был рассчитан тест Фишера.

Во-первых, были сделаны расчеты относительно частоты азартных игр в жизни. Результаты теста F (F = 10 475) показывают, что тип школы статистически значительно отличает частоту азартных игр в течение жизни, как p 0,001. Средние арифметические значения, полученные молодыми людьми, которые пробуют играть в слоты автоматы онлайн в масштабе частоты азартных игр в течение жизни, следующие: средняя школа - 3,22, базовое профессиональное училище - 3,86, средняя школа - 3,72 и техникум - 3,88. Чтобы сравнить средние значения, пост-часовой тест RIR Tukey использовался для неравных мощностей, что показало, что учащиеся средней школы статистически значительно отличаются по частоте азартных игр в течение жизни от учащихся средней школы (p <0,01) и учащиеся, посещающие техникум (р <0,001). В случае других групп (базовое профессиональное училище и средняя школа, средняя школа и техникум, начальная профессиональная школа и техническая школа) статистически значимая дифференциация не была найдена (p> 0,05).

Таким образом, первая часть ранее принятой исследовательской гипотезы была частично подтверждена следующим образом: тип школы, в которой участвовал изучаемый юноша, статистически значимо отличает частоту азартных игр, играемых ею в любой момент ее жизни. Оказывается, направление разнообразия таково, что в течение жизни ученики технической средней школы, затем средней школы и средней школы играли с наибольшей частотой.

Направление дифференциации оказалось несколько иным. Предполагалось, что за прошедший год перед учебой ученики профессионально-технических училищ чаще играют в случайные игры, чем студенты средних школ и средних школ и средние школы. Результаты исследования, представленные в Отчете «Потребление психоактивных веществ школьниками», лежат в основе сформулированной гипотезы - Молодежь 2013 года, проведенная Фондом CBOS с 22 ноября по 13 декабря 2013 года. Они показывают, что самый высокий процент игроков, которым угрожает азартная зависимость, преподается в основных профессионально-технических училищах (12,2%), а в других типах школ он намного меньше (от 3,1 до 3,5%). Однако можно предположить, что эти результаты могут быть второстепенными по своему характеру, поскольку в базовых профессиональных школах определенно больше мальчиков, чем девочек, и они, согласно эмпирическим исследованиям, демонстрируют большую склонность к проблеме азартных игр.

