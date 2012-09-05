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Slimtec Phantom A7 – один из лучших видеорегистраторов
21 Августа 2017

На сегодняшний день сложно переоценить всю пользу и важность автомобильных видеорегистраторов. Ведь они не просто отслеживают радары, но также фиксируют всю поездку, что в случае необходимости становится доказательством при ДТП.

Приобрести хороший недорогой видеорегистратор сейчас довольно просто. К примеру, отличные отзывы получила новинка - комбо регистратор Slimtec Phantom A7 .

Данный прибор представляет собой многофункциональное оборудование 3 в 1, которое отличается очень компактными размерами. Он состоит из новейшего по технологичности радара-детектора, способного детектировать разные типы радаров на расстоянии до 1000 м, и также GPS информатора, качественно оповещающего о любом виде радара, загруженного в базу. Актуальная база радаров обновляется каждую неделю. Найти свежие данные можно на официальном портале.

Новый видеорегистратор с радар детектором 2017 обладает высоким разрешением, благодаря которому можно получать идеальное изображение на дисплее даже в темноте. Кроме того, устройство обладает такими функциями, как WDR, HDR и DEWARP, улучшающие качество изображения. Обширный функционал обеспечивается мощным современным видеопроцессором Ambarella A7.

Шестикомпонентная оптика с ИК-фильтром позволяет выдавать изображение при угле обзора до 170 градусов. Устройство прикрепляется на лобовое стекло автомобиля посредством небольшого крепления присоски. Установка и демонтаж производится довольно быстро и просто. Питание подведено к ножке, а кабель можно легко скрыть под обшивкой.

Итак, к основным особенностям и преимуществам представленного видеорегистратора относятся:



  • высококачественное изображение;

  • простое и удобное управление;

  • способность прекрасно справляться с процессом поиска радаров на трассе;

  • компактные размеры;

  • возможность быстро подключаться к спутникам;

  • матовое покрытие, которое не отвлекает от управления транспортным средством;

  • удобные обновления баз данных и прошивки;

  • разобраться в этом девайсе сумеет любой автомобилист благодаря понятному меню и прочим опциям;

  • способность замечать радары заблаговременно, чтобы у водителя было время отреагировать.


Регистратор Slimtec Phantom A7 – это отличный выбор по доступной цене. Столь надежное устройство сможет прослужить на протяжении длительного времени. Так что вы можете быть уверены в его высоком качестве.


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тут были комменты. RIP!






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