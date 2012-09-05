Сьогодні сланець по праву вважається найкращим, незвичайним і оригінальним будівельним матеріалом. Він являє собою сукупність каменів з шаруватою структурою. Ці камені відрізняються властивостями і кольоровою гамою. Але у них однакова фактура поверхні і всі вони відрізняються міцністю. Це особливий матеріал, який дозволяє втілити в реальність всі дизайнерські рішення.

Бразильський сланець Samaca видобувається на декількох кар’єрах в Бразилії. Як згадувалося вище, цей матеріал складається тільки з натуральних, екологічно чистих компонентів. Камінь по достоїнству оцінили багато європейських країн. Виробничий процес контролюється на кожному етапі видобутку сланцю. Для обробки матеріалу використовують тільки сучасне обладнання, а також інноваційні технології. Продукція Samaca проходить ретельний контроль і тестування, після чого отримує сертифікацію міжнародного зразка. Сланець компанії – гарант якості і довговічності.

Це унікальний камінь, який підходить для будь-якого виду монтажу. Бажаєте купити сланець Samaca? Це правильне рішення, адже камінь облагородить ваш будинок, додасть йому особливого лоску і аристократизму. Крім того, матеріал відрізняється відмінними технічними характеристиками і порадує своєю довговічністю. Незважаючи на те, що установка сланцю досить важка, результати виконаної роботи вас приємно здивують.

На ціноутворення цього каменю впливає його фактура, формат, розмір, текстура і кольорова гама. Сланець з гладкою поверхнею буде коштувати дорожче, ніж камінь з рифленою структурою. В асортименті Samaca сланці з різних кар’єрів. Відрізняються вони контрастністю натуральних компонентів.

Також варто звернути увагу і на переваги матеріалу:

стійкий до займання;

не змінює зовнішній вигляд і форму при тепловій дії;

не піддається впливу сонячних променів і ультрафіолету, тому кольорова гама каменя залишається насиченою протягом усього експлуатаційного періоду;

не піддається впливу атмосферних коливань;

камінь екологічний і безпечний, оскільки це натуральний матеріал;

відрізняється вологовідштовхувальними властивостями;

стійкий до появи корозії;

плити міцні, практичні і надійні.

Звичайно, облицювання сланцевими плитами – задоволення не з дешевих. Однак ви інвестуєте в своє майбутнє. Сланець не тільки прослужить багато років, але і додасть будинку розкоші.



