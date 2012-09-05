Под занавес сезона один за другим прошли «Египетское ралли» и «Вызов пустыне» - заключительные внедорожные гонки в рамках пятиэтапного Кубка мира ФИМ. Команда КТМ в очередной раз доказала свое лидерство в этой дисциплине.

«Египетское ралли» привлекло более полусотни мотоциклистов. К подножию древних пирамид на старт вышли практически все мировые лидеры в этом виде мотоспорта. Пилоты на австрийских мотоциклах не оставили никаких шансов соперникам - цвета официальной команды «КТМ Интернэйшнл фэктори» (КТМ International Factory) защищали: итальянцы Фабрицио Меони и Джованни Сала, испанцы Жорди Аркаронс и Хуан Рома, финн Кари Тианен, чилиец Карло де Говардо, француз Ришар Сенкт и южноафриканец Эльфи Кокс. Интересная деталь: более половины «любителей» также предпочли мотоциклы австрийской марки - только 20 выступали на других.

Борьба за первенство на 2700 километрах по Ливийской пустыне от Каира до оазиса Сива развернулась между гонщиками заводской команды КТМ. Выиграв по два этапа, свой высокий класс подтвердили победитель «Мастер-ралли 2001» Кари Тианен и занявший в той же гонке второе место Джованни Сала. Вместе с тем сошли с трассы Сенкт (двукратный победитель «Дакара») и Аркаронс (серебряный призер «Дакара 2001»), Четвертый раз подряд гонку выиграл Фабрицио Меони, выступавший на новейшей модели КТМ - двухцилиндровом LC8. На втором месте Хуан Рома, на третьем - Карло де Говардо. В результате Меони выходил вперед в зачете Кубка мира, сместив на вторую позицию ранее лидировавшего Карло де Говардо. Но...