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Наши оценщики принимают любые разновидности конденсаторов, реле, ручек, трансформаторов, фоточувствительных элементов, светодиодных устройств, пластиковых и металлических корпусов транзисторов, управляющих устройств или же диодных мостов. Также у нас можно сдать генераторы, измерительные приборы, электронные устройства и датчики. Приглашаем мы к сотрудничеству и владельцев советской вычислительной техники. Выручку смогут получить и обладатели периферических устройств или же автоматических телефонных станций. Однако это далеко не полный перечень лома, который желающие смогут сдать в нашей фирме.



Вся скупка радиодеталей в санкт петербурге выполняется нашими сотрудниками по упрощенной схеме. Для этого достаточно одного звонка в нашу фирму. Опытные менеджеры предоставят исчерпывающую информацию и консультационные услуги, благодаря которым вы сумеете узнать точную стоимость имеющегося у вас радиолома. В случае необходимости мы вышлем нашего специалиста, который проведет на месте анализ сырья и предоставит исчерпывающую информацию о его стоимости. Данная услуга доступна не только в Питере, но и всей области. Возможна доставка лома непосредственно на пункт нашего приема.



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