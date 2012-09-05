Владельцам старой радиотехники наша фирма предлагает сервис скупки любых
радиодеталей по высокой стоимости. У нас металл принимается в любых
объемах по наиболее выгодным расценкам. Наши профессиональные сотрудники
накопили огромный опыт по оценке лома. А высокоточное современное
оборудование позволяет нам детально проанализировать состав принимаемых
деталей. Выполняется скупка радиоэлектронного лома в спб у нас в
минимальные сроки, без всяких проволочек или же задержек. Мы принимаем
новые или же бу радиодетали импортных и советских радиоприемников.
Наши оценщики принимают любые разновидности конденсаторов, реле, ручек,
трансформаторов, фоточувствительных элементов, светодиодных устройств,
пластиковых и металлических корпусов транзисторов, управляющих устройств
или же диодных мостов. Также у нас можно сдать генераторы,
измерительные приборы, электронные устройства и датчики. Приглашаем мы к
сотрудничеству и владельцев советской вычислительной техники. Выручку
смогут получить и обладатели периферических устройств или же
автоматических телефонных станций. Однако это далеко не полный перечень
лома, который желающие смогут сдать в нашей фирме.
Вся скупка радиодеталей в санкт петербурге выполняется нашими сотрудниками
по упрощенной схеме. Для этого достаточно одного звонка в нашу фирму.
Опытные менеджеры предоставят исчерпывающую информацию и
консультационные услуги, благодаря которым вы сумеете узнать точную
стоимость имеющегося у вас радиолома. В случае необходимости мы вышлем
нашего специалиста, который проведет на месте анализ сырья и предоставит
исчерпывающую информацию о его стоимости. Данная услуга доступна не
только в Питере, но и всей области. Возможна доставка лома
непосредственно на пункт нашего приема.
На нашем официальном веб-сайте http://katalizat.ru/services/skupka-radioelektronnogo-loma/ представлен прейскурант с
приблизительными тарифами на наиболее востребованные виды радиолома. Мы
скупаем радиодетали дорого, с взаимным согласием обеих сторон. Точная
стоимость определяется специалистом, с учетом определенных критериев.
Среди таких критериев необходимо выделить состояние сырья, состав
радиодеталей, марка и производитель. Проведение оценки возможно
непосредственно на дому заказчика. В гаражах, ящиках или же кладовках
хозяева хранят старые радиоприемники, магнитолы, ненужную цифровую
технику, отказавшие средства связи, за которые мы платим отличные
деньги.