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Скупка радиодеталей
8 Октября 2018

Владельцам старой радиотехники наша фирма предлагает сервис скупки любых радиодеталей по высокой стоимости. У нас металл принимается в любых объемах по наиболее выгодным расценкам. Наши профессиональные сотрудники накопили огромный опыт по оценке лома. А высокоточное современное оборудование позволяет нам детально проанализировать состав принимаемых деталей. Выполняется скупка радиоэлектронного лома в спб у нас в минимальные сроки, без всяких проволочек или же задержек. Мы принимаем новые или же бу радиодетали импортных и советских радиоприемников.

Наши оценщики принимают любые разновидности конденсаторов, реле, ручек, трансформаторов, фоточувствительных элементов, светодиодных устройств, пластиковых и металлических корпусов транзисторов, управляющих устройств или же диодных мостов. Также у нас можно сдать генераторы, измерительные приборы, электронные устройства и датчики. Приглашаем мы к сотрудничеству и владельцев советской вычислительной техники. Выручку смогут получить и обладатели периферических устройств или же автоматических телефонных станций. Однако это далеко не полный перечень лома, который желающие смогут сдать в нашей фирме.

Вся скупка радиодеталей в санкт петербурге выполняется нашими сотрудниками по упрощенной схеме. Для этого достаточно одного звонка в нашу фирму. Опытные менеджеры предоставят исчерпывающую информацию и консультационные услуги, благодаря которым вы сумеете узнать точную стоимость имеющегося у вас радиолома. В случае необходимости мы вышлем нашего специалиста, который проведет на месте анализ сырья и предоставит исчерпывающую информацию о его стоимости. Данная услуга доступна не только в Питере, но и всей области. Возможна доставка лома непосредственно на пункт нашего приема.

На нашем официальном веб-сайте http://katalizat.ru/services/skupka-radioelektronnogo-loma/ представлен прейскурант с приблизительными тарифами на наиболее востребованные виды радиолома. Мы скупаем радиодетали дорого, с взаимным согласием обеих сторон. Точная стоимость определяется специалистом, с учетом определенных критериев. Среди таких критериев необходимо выделить состояние сырья, состав радиодеталей, марка и производитель. Проведение оценки возможно непосредственно на дому заказчика. В гаражах, ящиках или же кладовках хозяева хранят старые радиоприемники, магнитолы, ненужную цифровую технику, отказавшие средства связи, за которые мы платим отличные деньги.

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тут были комменты. RIP!






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