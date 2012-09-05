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Скупка катализаторов от компании Оттоман
20 Апреля 2021
Теги: авто

В современных модификациях авто без такого элемента выхлопной системы, как каталитический нейтрализатор не обойтись. Данный элемент отвечает за очистку выхлопов от разных компонентов сгорания топлива. Благодаря этому снижается уровень загрязнения природы. Однако катализатор со временем загрязняется и требует удаления. Достаточно 100 тыс. км пробега автотранспортного средства, чтобы функционал данного элемента значительно снизился. В таких случаях единственным выходом является замена каталитического нейтрализатора. Но многие водители не знают, как поступить с отработанной деталью. В подобных ситуациях лучше всего обратиться в компанию Оттоман.

Здесь принимаются каталитические нейтрализаторы в сборе разных иномарок. Возможна сдача катализатора от Хендай Акцент, других популярных среди наших автолюбителей марок и модификаций автотранспортных средств. За такие детали автовладельцы получат достаточно хорошую сумму. Степень износа каталитического нейтрализатора не имеет значения. Автовладельцам предлагается сдача не только невырезанных, но и уже изъятых из системы катализаторов. Компания имеет собственный автосервис с опытными мастерами, которые легко и быстро заменят изношенный каталитический нейтрализатор на новую деталь. Кроме этого автосервис предлагает заинтересованным автолюбителям качественную диагностику вместе с ремонтными работами любой сложности.

Нерабочие импортные катализаторы в сборе нужны компании Ottoman для дальнейшей обработки и утилизации. Дело в том, что в производстве таких деталей используются разнообразные драгоценные металлы, в том числе платина, палладий и родий. Именно эти металлы отвечают за нейтрализацию вредоносных выхлопов. Автосервис компании оснащен специальным оборудованием, позволяющим собрать перечисленные металлы и сдать на предприятия по металлообработке. Одна деталь дает не более 0.1 г подобного сырь. Это конечно, немного, однако благодаря скупке катализаторов большими партиями, приносит компании немалую прибыль.

Многих автовладельцев заинтересует цена вопроса. Заочно назвать точную стоимость детали невозможно. Зависит сумма от марки и пробега авто, качества заливаемого хозяином топлива, а также условий эксплуатации ТС. Следовательно, для определения точной цены компания наняла специалистов, выполняющих тщательное изучение каждого каталитического нейтрализатора. Они проводят экспресс-оценку, заранее определяя содержание драгоценных металлов. Если названная оценщиками сумма устроит автовладельца, подписывается договорная документация и владелец получает деньги. Чтобы ознакомиться с условиями сдачи катализаторов в Оттоман более детально, лучше всего воспользоваться квалифицированной помощью консультантов компании. Также компания предлагает желающим приезд специалистов в любое указанное автовладельцем место и выполнение всех необходимых работ, вплоть до вырезки отработанной детали.

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