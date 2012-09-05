Внешняя скромность, рассчитанная на окружающих, укрывает роскошный интерьер — это уже для хозяина. Строгий, выверенный до мелочей дизайн, дорогие пластики с интересной фактурой, натуральное дерево, кожа... Все это изготовлено и подогнано с безукоризненным качеством. В то же время ничего особого, никаких кричащих решений. Если кого-то смущает деревянный обод руля, то эту опцию можно и не заказывать. В общем, АУ еще раз подтвердил «чемпионский» титул в оформлении интерьеров.

Вполне ожидаемой была и почти безупречная эргономика, однако здесь нашелся повод для критики: обзорность через внутреннее зеркало заднего вида почти нулевая, равно как и ощущение заднего габарита, так что не забудьте доплатить за парктроник. Особо важный для подобных автомобилей простор в задней части салона никаких сюрпризов не приподнес. VW Phaeton не лучше, но и не хуже своих соперников - человек среднего роста, усевшись за таким же водителем, может закинуть ногу на ногу, задний диван отформован под двоих, но при необходимости разместится и третий, а на модификациях подороже нашей предлагаются сиденья с массажем и вентиляцией. Объем багажника — те же 500 л, что у Audi А8, BMW 7-й серии и Mercedes S. Заднее сиденье, конечно, не складывается, но лыжный люк есть. Если вас интересуют автомобильные перевозки, обратитесь в компанию Clever Logistics https://clever-logistics.ru/page/auto.html. Опытные логисты помогут организовать любую поездку на самом высоком уровне.

Тихо и убедительно

Phaeton существенно тяжелее своих соперников, даже восьмицилиндровых, и «шестерка» объемом всего 3,2 л ему, казалось бы, маловата. Однако в деле она себя показала совсем не плохо. Недостаток мощности очевиден только при резком разгоне с места, но на трассе при совершении энергичных обгонов автомобиль ускоряется достаточно интенсивно.

Подавляющее большинство автомобилей было куплено новыми в Украине, поскольку везти подержанные из-за границы не так уж выгодно. Отличает же машину, проданную официальным украинским дилером, ее адаптированность к нашим условиям. Так, дорожный просвет увеличен до внушительных 180 мм, запасное колесо, расположенное под багажником, — нормального размера (вместо европейской докатки), а силовой агрегат снизу прикрывает мощная стальная защита. К тому же адаптированный автомобиль согласно заводским рекомендациям способен безо всяких проблем переваривать 92-й бензин. Надо отметить, что в настоящее время дилерская гарантия составляет три гола или 100 тыс. км пробега — смотря что наступит раньше. Разумеется, под нее не попадают расходники, а также некоторые элементы подвески, например, амортизаторы. Кстати, заводская гарантия от сквозной коррозии — 12 лет.

