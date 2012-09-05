Первые же метры пути повеяли знакомыми мотивами. Да это же Fiesta в новом обличье! Хотя нет, скорее Fusion — с его высокой посадкой, идеальным обзором и внушительным пространством над головой. Сразу отметим впечатляющую жесткость подвески — изменение дорожного полотна ощущаешь всем телом. Но шум извне все же не нарушает тишину в салоне, да и двигатель напоминает о своем присутствии лишь при обгонах, готовиться к которым нужно заранее. Ведь наша спутница - самая скромная в своем семействе: под ее капотом расположился четырехцилиндровый бензиновый движок объемом 1,25 л., выдающий на-гора 75 сил. При включенном бортовом кондиционере этот моторчик идеально подойдет для свободных перемещений в пространстве, но не более того. Похоже главная причина — экологические требования Еvrо4. которым полностью подчинена новая линейка двигателей. Однако недостаток динамики на старте, столь важный для лихачей, постепенно окупается отточенными реакциями и идеальной управляемостью. Тот же острый руль с адаптивным гидроусилителем. отличное переключение передач и минимальные крены на виражах. Только педаль акселератора обескураживает своим длинным ходом: из-за большой амплитуды двигатель, даже в паре с «механикой» частенько «задумывается» при обгоне. Вывод — для любителей активного драйва подойдет стосильный агрегат в 1,6 литра, в полной мере раскрывающий работу инженеров и дизайнеров Магсіа. А есть еще вариант с двигателем 1,4 л. и 80-ю силами. Подобрать детали на автомобиль довольно просто. Достаточно зайти в новый магазин запчастей и воспользовавшись удобной формой поиска выбрать необходимое.

Кому же достанется новая «двойка?»

Маска «zoom-zoom». Испанские конвейеры готовы выпускать на волю от 40 000 машин в год, и часть из них обязательно получит украинское гражданство. Новинка способна привлечь внимание разных слоев покупателей именно из-за своего умения многое сочетать. Комфортный салон и достойный уровень безопасности придутся по нравулюбителям семейных путешествий. компактность и простота в управлении — «золотой молодежи» и прочим обеспеченным студентам... Всем владельцам Маzda гарантированно достанутся спортивный задор и эталонные ходовые качества от японского бренда, подкрепленные лучшим в этом классе шасси.