Отдельные штампованные части стальной рамы соединяются между собой или посредством склепывания (болтами лишь в редких случаях) с применением отдельных или общих угловых косынок. Склепывание производится двумя способами, а именно: холодным и горячим . При испытании склепанного горячим способом соединения на растяжение в плоскости соединения получается неожиданное повышение сопротивляемости на растяжения по сравнению с допускаемым напряжением для данного материала. Такое явление происходит оттого, что к сопротивляемости растяжению добавляется также сила трения, весьма значительная для выполненных горячим способом заклепочных соединений, поскольку горячие заклепки, при своем охлаждении, стягивают обе склепываемые части с большой силой. При этом заклепки вследствие своего охлаждения не будут всецело заполнять отверстия.

При холодном способе всецело заполняют отверстия, но при этом, с другой стороны, склепываемые поверхности не будут прижиматься друг к другу с такой же силой, как при горячем способе. Горячий способ склепывания доказал на практике свое превосходство и вошел теперь во всеобщее употребление. При этом применяются заклепки двух размеров: в б/16// (8 мм) и в 7/8" (9,5 мм)- Отверстия для заклепок данного размера соответственно величиной в 11/32 и 13/э2" (8,7 и 10,3 мм) с шагом в 11!ъ" (38 мм). Для приклепывания кронштейнов к лонжеронам рамы применяют обыкновенно три заклепки. Хотя каждое отверстие вредно отражается на крепости рамы, но это ослабляющее действие значительно изменяется в зависимости от места расположения этих отверстий. Отверстие в средине ребра лонжерона оказывает в данном случае ничтожное влияние, но совершенно обратное можно сказать относительно отверстий в полках. В связи с этим полезно вспомнить, что нижняя полка находится под действием растягивающего, а верхняя—сжимающего усилий, причем напряжение одно и то же для них обеих.

Поскольку же сопротивление материала рамы на сжатие несколько больше сопротивления ее на растяжение, рекомендуется пробивать отверстия для заклепок предпочтительно в верхней полке, где это может быть выполнено с таким же успехом, как и в нижней.