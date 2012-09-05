Пользующиеся дорогой имеют лучшие условия обзора, чем пассажиры железнодорожного поезда. Но они все же не располагают временем для длительного разглядывания придорожного ландшафта. Это делает необходимым размеры групп посадок или расчисток увязывать с тем временем, в течение которого пассажиры и водители видят красивые пейзажи. Пешеходу, идущему со скоростью б км/ч, для разглядывания вида в течение 5 с достаточно 7-метрового разрыва в придорожных насаждениях; едущим в автомобиле со скоростью 100 км/ч необходим разрыв 130 м.

С ростом скорости взгляд водителя сосредоточивается на поверхности дороги. Интерес пассажиров к обозреваемым придорожным ландшафтам также зависит от цели и дальности поездок. Поэтому правильнее всего величину разрывов для открытия видов рассчитывать с учетом назначения дороги и объекта наблюдений. В последние годы в ФРГ установлено, что фактическая скорость поездок на автомобилях связана с их целями и дальностью. Даже возникла идея проектировать дороги на так называемую сетевую скорость, назначаемую применительно к основным поездкам по дороге. В среднем можно считать, что нужно ориентироваться на осмотр придорожных ландшафтов пассажирами автомобилей, едущих со скоростью 60—80 км/ч, что соответствует средним скоростям транспортных потоков.

При расчистке придорожной полосы следует учитывать, что нужно не более 5 с для беглого обзора различных объектов без разглядывания мелких деталей и без движения глаз (живописные одиночные деревья на открытой поляне, удаленная гора или высокое здание, воспринимаемое как силуэт), причем осмотр ведется в секторе 10—20° к оси дороги. Более сложные виды, состоящие и» нескольких объектов (цепь холмов, расположенная вдалеке группа зданий, река, параллельная дороге, памятники архитектуры на придорожной полосе и др.), требуют больше времени — до 10—15 с,. причем осмотр ведется с поворотом головы и заканчивается при угле к оси дороги до 50°. Сложные насыщенные пейзажи, вызывающие желание углубленного обозрения, требуют остановки на 2 мин и более. Исходя из этих предпосылок в каждом конкретном случае можно рассчитать величину расчистки для обзора. Практически группы ландшафтного декоративного озеленения и промежутки между ними делают не менее 50 м.