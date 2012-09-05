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Скользящая направляющая снегоходов
31 Января 2018
Теги: снегоход

Главной деталью снегохода (после его двигателя) является гусеница. Между колёс в движении ей на даёт провисать продольный графитовый склиз для снегохода (слайдер)в форме лыжи. Склизовая подвеска любого снегохода состоит из двух таких элементов, жёстко соединённых между собой. Это ни что иное, как скользящие направляющие (салазки) для гусеницы, опирающиеся на всю её рабочую длину. По ним скользят расположенные на гусенице металлические пластины.


Материал склизов и условия их эксплуатации

Материалом для изготовления склизов служит износоустойчивый полиэтиленовый профиль. В качестве смазки склизовой подвески снегохода используется снег, попадающий при его движении между гусеницей и направляющими. Чем его больше, тем лучше смазывается (охлаждается) слайдер. При эксплуатации снегохода на больших скоростях, а также по бесснежным или заледенелым поверхностям пластиковые слайдеры нагреваются и интенсивно изнашиваются (могут даже расплавиться).


Увеличить ресурс склизов можно двумя способами:

  • Установкой скребков на гусенице, принудительно создающих для смазки слайдеров снежную крошку.
  • Уменьшением коэффициента трения направляющих путём введения в состав их материала (полиэтилен) графита.

Графитовые склизы несколько дороже обычных (на 10-20%), но меньше изнашиваются и увеличивают срок службы подвески.

И всё же – склизы в подвеске снегохода являются изнашиваемым (расходным) элементом. К их выбору владельцам снежных внедорожников необходимо относиться серьёзно (подробнее на http://shopbrigantina.ru), а помощником им в этом станет специализированный интернет-магазин.


Профилактика поломок слайдеров

Постоянно соприкасаясь с гусеницами склизы изнашиваются и несвоевременная их замена может обернуться серьёзной неисправностью всей подвески. Проверку состояния склиз необходимо проводить накануне зимы. Износившиеся надо немедленно менять, тем более они не дорогие, а замена не хлопотная. В противном случае могут пострадать и элементы подвески, и гусеница. А их отладка будет значительно дороже.

Поэтому райдерам рекомендуется всегда иметь запасные направляющие необходимого профиля и длины.

Следует помнить, что по мере износа слайдеров замена их выполняется попарно. Иначе можно столкнуться с их неравномерным и ускоренным износом.

Одним из косвенных признаков износа слайдеров является отличающееся от нормы провисание гусеницы. Впрочем, снегоход можно вывести из стоя как излишним провисанием, так и натяжением гусеничной ленты.


Подбор склизов

Сегодня несколько разновидностей этих запчастей (20 профилей) выпускаются двумя-тремя компаниями. Главным параметром при подборе слайдера считаются его внутренние размеры (ширина и высота). Они должны соответствовать размерам алюминиевой направляющей, на которые монтируется склиз. Многие известные марки снегоходов укомплектованы унифицированными склизами (одинакового профиля).

Чтобы быть более проинформированными – обратитесь в специализированный интернет-магазин. Он ознакомит владельцев снегоходов с каталогами заводов-изготовителей, а также поможет найти «свою» деталь для замены.


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тут были комменты. RIP!






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