Существует несколько мнений касательно того, как часто нужно менять автомобильные шины. Большинство автолюбителей считает, что на одном комплекте резины можно ездить до тех пор, пока ее протектор не сотрется практически полностью. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

Несмотря на то, что некоторые производители автошин утверждают, что их изделия могут служить до 10-ти лет, не советуем проверять правдивость их заявлений – старая резина быстро разрушается, и колесо может попросту порваться во время движения.

Существует несколько признаков того, что нужно приобретать новую резину на авто , и далее мы о них расскажем.





Сколько служат автомобильные шины

Срок службы естественным образом зависит от того, насколько интенсивно эксплуатируется автомобиль. То есть, чем чаще вы находитесь в дороге, тем быстрее изнашивается резина. Также имеет значение качество дорожного покрытия – при езде по грунтовым дорогам резина разрушается намного быстрее.

Каждый автовладелец должен знать, как часто нужно менять колеса, иначе есть риск пропустить момент, когда шины полностью придут в негодность. А это, в свою очередь, грозит серьезными проблемами, вплоть до аварии.

Согласно ГОСТу, время установки новых шин зависит от количества пройденных километров:

Для легковых автомобилей массой не более двух тонн периодичность замены шин составляет 45 тыс. км.

На грузовиках (до 4-х тонн) шины меняют каждые 60 тыс. км.

Тяжелые грузовые автомобили (более 4-х тонн) могут на одном комплекте резины пройти порядка 70-ти тыс км.

Конечно, данные рекомендации нельзя считать абсолютными, поскольку они относятся к идеальным условиям эксплуатации – то есть касаются езды с нормальной скоростью по хорошим дорогам. Если ездить агрессивно, часто выезжая на грунтовку, срок службы существенно снизится, о чем необходимо помнить, чтобы не попасть в аварию.





Какие факторы влияют на продолжительность срока службы шин

Как было сказано выше, рекомендованная ГОСТом периодичность замены шин, касается только тех водителей, которые ездят по хорошим дорогам и не превышают скорость. Следующие факторы существенно сокращают срок службы резины:

Езда на летних шинах зимой, и наоборот. Неисправность ходовой части, а конкретно – амортизаторов. Агрессивный стиль езды. Движение по грунтовым дорогам. Перегрузка машины. Разбалансировка колес. Использование низкокачественной резины.

Как правило, оценить состояние шин можно визуально. Если протектор стерся или на нем появились впадины, резина потрескалась, или начала крошиться, покрышки нужно незамедлительно заменить, чтобы не попасть в аварийную ситуацию. Помните об этом, и у вас никогда не будет проблем с колесами.



