Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Skoda Superb




Skoda Superb
13 Декабря 2019
Теги: авто

В конце января ЗАО «Еврокар», официальным производителем и эксклюзивным импортером автомобилей Skoda в Украине, была проведена дилерская конференция. На конференции присутствовали более 60 участников, в том числе генеральный менеджер «Skoda Auto a.s.» в странах средней Европы и Азии Зденек Трукса и главный менеджер «Skoda Ашо a.s.» в странах СНГ и Азии Любош Колар, высоко оценившие работу компании «Еврокар» в 2002 году. Доля сбытовой сети «Еврокар» в реализации автомобилей «Skoda» в Украине достигла 88%, в 2002 году было реализовано почти 6 тысяч авто. Сегодня все автомобили Skoda Octavia и Skoda Fabia (кроме полноприводных), реализуемые через дилерскую сеть компании. произведены в Украине. А с первого квартала текущего года у нас будет производиться и Skoda Superb — кстати, с момента начала продаж в Украине (в мае прошлого года) обладателями этой модели стали более 200 человек. «Еврокар» имеет обширные планы по развитию на 2003 год: планируется открыть современные автоцентры, полностью соответствующие требованиям концерна Volkswagen, в Киеве, Луцке. Ровно, Донецке, Днепропетровске. Одессе и Запорожье, в этом году «Еврокар» намерен достичь 7%-ой доли Skoda на автомобильном рынке Украины и реализовать около 7,5 тыс автомобилей.

Корпорация «Kia Motors» обнародовала точное количество проданных в 2002 году автомобилей — впервые за 58-летнюю историю корейской компании общие продажи перешагнули за миллионный рубеж, достигнув отметки в 1 007 876 автомобилей. Лидером «Kia» по экспорту по-прежнему остаются США. далее по рейтингу — Канада и Германия. Украина пока не входит в число экспортеров-лидеров, но общие тенденции прослеживаются и у нас: официальным дистрибьютором «KIA Motor Corporation» в Украине — компанией «Схид-Моторе», — в 2002 году было продано 748 автомобилей «Kia» — в полтора раза больше, чем в 2001 году. Лидером года по общему количеству продаж (30 % от общего объема) стал Kia Rio.

И марте 2003 года на мировом рынке стартуют продажи детройтской премьеры от «Mercedes-Benz» — нового универсала Е-класса (Т-Model Mercedes-Benz E-classe). Новый седан-вешка» был представлен весной 2002 года, а сейчас — время для долгожданного расширения модельного ряда. Причем слово «долгожданное» — отнюдь не преувеличение: предшественник T-Model пользовался отменной репутацией, было продано 266 тыс. универсалов E-classe предыдущего поколения — один из лучших показателей в классе. Традиционно новинки «Mercedes-Benz» появляются в Украине одновременно с началом продаж в Европе, не будет исключением и E-classe Т-Model. Известна уже и его стоимость — у официальных дилеров ДП «АвтоКапитал» новый универсал будет стоить €41 405.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
С водородом в крови... - . (+39)
Вопрос времени - . (+35)
Японские гномы - . (+36)
Астральное будущее... - . (+85)
А стоит ли? - . (+62)
Срок давности не установлен... - . (+64)
Игра слов по обстоятельствам... - . (+65)
Призраки Мюнхена... - . (+74)
Небо Лондона - . (+69)
Где мой черный пистолет?... - . (+72)
Красное на белом - . (+92)
Игры судьбы - . (+72)
Первоклассные автомобили фирмы... - . (+99)
Казино Casino X - честный обзо... - . (+133)
Daihatsu - родом из Японии... - . (+83)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 2 часа назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
Иркутск (путеводитель)... - 20:30, 2 Декабря 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:46, 8 Ноября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке