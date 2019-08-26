В конце января ЗАО «Еврокар», официальным производителем и эксклюзивным импортером автомобилей Skoda в Украине, была проведена дилерская конференция. На конференции присутствовали более 60 участников, в том числе генеральный менеджер «Skoda Auto a.s.» в странах средней Европы и Азии Зденек Трукса и главный менеджер «Skoda Ашо a.s.» в странах СНГ и Азии Любош Колар, высоко оценившие работу компании «Еврокар» в 2002 году. Доля сбытовой сети «Еврокар» в реализации автомобилей «Skoda» в Украине достигла 88%, в 2002 году было реализовано почти 6 тысяч авто. Сегодня все автомобили Skoda Octavia и Skoda Fabia (кроме полноприводных), реализуемые через дилерскую сеть компании. произведены в Украине. А с первого квартала текущего года у нас будет производиться и Skoda Superb — кстати, с момента начала продаж в Украине (в мае прошлого года) обладателями этой модели стали более 200 человек. «Еврокар» имеет обширные планы по развитию на 2003 год: планируется открыть современные автоцентры, полностью соответствующие требованиям концерна Volkswagen, в Киеве, Луцке. Ровно, Донецке, Днепропетровске. Одессе и Запорожье, в этом году «Еврокар» намерен достичь 7%-ой доли Skoda на автомобильном рынке Украины и реализовать около 7,5 тыс автомобилей.

Корпорация «Kia Motors» обнародовала точное количество проданных в 2002 году автомобилей — впервые за 58-летнюю историю корейской компании общие продажи перешагнули за миллионный рубеж, достигнув отметки в 1 007 876 автомобилей. Лидером «Kia» по экспорту по-прежнему остаются США. далее по рейтингу — Канада и Германия. Украина пока не входит в число экспортеров-лидеров, но общие тенденции прослеживаются и у нас: официальным дистрибьютором «KIA Motor Corporation» в Украине — компанией «Схид-Моторе», — в 2002 году было продано 748 автомобилей «Kia» — в полтора раза больше, чем в 2001 году. Лидером года по общему количеству продаж (30 % от общего объема) стал Kia Rio.

И марте 2003 года на мировом рынке стартуют продажи детройтской премьеры от «Mercedes-Benz» — нового универсала Е-класса (Т-Model Mercedes-Benz E-classe). Новый седан-вешка» был представлен весной 2002 года, а сейчас — время для долгожданного расширения модельного ряда. Причем слово «долгожданное» — отнюдь не преувеличение: предшественник T-Model пользовался отменной репутацией, было продано 266 тыс. универсалов E-classe предыдущего поколения — один из лучших показателей в классе. Традиционно новинки «Mercedes-Benz» появляются в Украине одновременно с началом продаж в Европе, не будет исключением и E-classe Т-Model. Известна уже и его стоимость — у официальных дилеров ДП «АвтоКапитал» новый универсал будет стоить €41 405.