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Чтобы как-то решить данную проблему клуб придумал создать новый веб-ресурс, полностью копирующий его портал и разместил его по другому доменному адресу. Называется такой веб-ресурс зеркалом. Если вы добавите вулкан ставка зеркало в закладки, сумеете успешно обойти упомянутую выше блокировку и продолжите наслаждаться азартным гемблингом на выбранном вами слот-аппарате. При этом вам удастся сохранить и доступ к собственной учетной записи или же денежному депозиту со всеми размещенными на нем средствами. Следовательно бояться подобных блокировок геймеры, пользующиеся услугами зеркала Вулкана Ставки, уже не будут.

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