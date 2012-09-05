Любой официальный бланк является специальным полиграфическим продуктом, используемым с целью передачи конкретных целевых данных. Подобный бумажный документ представлен уже в готовой напечатанной форме, в которую необходимо внести уже другую, переменную информацию. Использованием таких бланков особо удобно и выгодно, так как они освобождают нас от временных затрат на создание однотипной документации с нуля. Это уже готовые шаблоны, в которые можно вносить информацию. Заполнение подобных документов возможно не только вручную, но еще и автоматически с использованием ввода на ПК. Затем их можно отпечатать на принтере.

К сегодняшнему дню существует огромное количество разнообразных видов бланков, использующихся в самых разных областях человеческой деятельности. Наиболее часто такие шаблоны используются в предпринимательстве. Они позволяют правильно составлять налоговые отчетности, подписывать договоры купли-продажи, оформлять наемных работников в компаниях, заключать договоры об аренде, издавать приказы, указы или же акты. Также посредством готовых бланков формируются доверенности и договоренности, а также прочие соглашения в полном соответствии с действующим законодательством.

Согласно ГОСТ, все бланки классифицируются на общие, письма и конкретные виды документации. Первый вид позволяет оформлять протоколы, акты, приказы или же другие документы информационного характера. Ко второму виду относят бланки письма. А к третьему бланки конкретных видов документов. Вместе с перечисленными видами существуют еще и официальные бланки, относящиеся к документации строгой отчетности. Они содержат номера и серии в качестве регистрационных данных этого документа, свидетельствующей об учете среди общей документации организации.

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