Существуют по крайней мере два приема, которые позволяют перевести снос передних колес в боковое скольжение всех четырех колес.

Один из приемов заключается в прерывистых торможениях левой ногой при сохранении определенного уровня открытия дроссельной заслонки. Автомобиль будет импульсами «затягиваться» внутрь поворота. Это сопровождается импульсным же развитием заноса задней оси. Ну, а борьба с заносом, если он развивается, ведется уже знакомыми нам методами.

Другой способ добиться «срыва» задней оси для последующего бокового скольжения всех четырех колес — применить стояночный тормоз («ручник»). Под действием центробежной силы начнет развиваться занос задней оси. Когда угол заноса приблизится к желаемому, «ручник» нужно опустить, а педалью акселератора контролировать начавшееся боковое скольжение четырех колес. Если водитель опоздает опустить рычаг то машина перейдет в неконтролируемое вращение.

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Вызвать занос «ручником» проще, чем работая двумя педалями, ведь реакция автомобиля на действия стояночным тормозом однозначна и практически не имеет запаздывания. При исправном «ручнике» тормозную силу можно регулировать достаточно точно, а значит — и интенсивность нарастания заноса. Конечно же, при работе стояночным тормозом в подобных ситуациях кнопка фиксатора должна быть все время надежно утоплена большим пальцем правой руки. Но и у этого способа есть недостатки. Какое-то время водитель вынужден работать рулем только левой рукой, а без тренировки трудно поворачивать его быстро и точно.

Итак, если в вашем арсенале есть способы введения переднеприводного автомобиля в занос, то снос перестает быть опасным препятствием при прохождении поворотов, и надежность управления значительно повышается.

И в заключение — главный совет. Не пытайтесь познать на практике все тонкости управления вашим переднеприводным автомобилем, если в зоне ваших экспериментов могут появиться другие машины. Лучше выехать за город, на хорошо просматриваемую скользкую извилистую дорожку в чистом поле. Убедитесь и в том, что в случае «вылета» с дороги автомобиль сможет беспрепятственно проскользить по снежному полю без риска перевернуться (то есть, не должно быть больших сугробов или бугров). Начинайте с малого, постепенно увеличивая скорость. Лучше пригласить с собой еще несколько человек — это на случай, если автомобиль застрянет в снежной целине: должен же кто-то помочь вернуть его на дорогу!