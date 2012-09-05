Все "наши" по прибытии в Сицилию моментально преисполнились сицилийской приветливости... по отношению к сицилийцам.

Доброжелательность распространяется и на дороги. Хозяин дороги всегда тот, кто едет впереди. Едущие сзади всегда понимают, что едет он, как может, и никто не нервничает, не сигналит и не пытается вылезти из своего ряда, когда впереди перегруженный грузовик или мотороллер. Если на тесной улице образовалась пробка - все терпеливо ждут, зная, что делается все возможное для ее устранения.

Мастерство водителей достойно всяческого восхищения. Водитель нашего автобуса, не задумываясь и нецелясь, легко разъезжался со стоящими вдоль тротуаров автомобилями в то время, как мы все, глядящие в окна, предсказывали “Сейчас зацепит!", “Ну вот на этот раз уж точно..." К счастью, мы ни разу не угадали.

Странно, что в этой изрезанной подъемами и спусками местности самыми излюбленными средствами транспорта являются мотороллеры и мелкоскопичекие, маломощные автомобильчики. На мотороллерах встречаются не только парочка мальчишек или девчушек, но и многие солидные люди, а то и целые семьи предпочитают прославленную "Веспу". Остальное большинство - в микролитражках.