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Системы впрыска бензина
20 Февраля 2017
Теги: авто

В настоящее время системы впрыска легкого топлива применяются на современных быстроходных двигателях легковых автомобилей, а также в системах питания двигателей некоторых грузовых автомобилей. Сейчас около 75 % выпускаемых автомобилей с бензиновыми двигателями оснащены различными системами впрыска бензина.

Преимущества систем впрыска легкого топлива:

1 - лучшее весовое наполнение цилиндров, так как здесь значительно меньшие аэродинамические сопротивления впускной системы (по сравнению с карбюраторными двигателями) по причине отсутствия в системе питания карбюратора - с его заслонками, распылителями и диффузорами, что позволяет значительно улучшить наполнение цилиндров горючей смесью, а значит увеличить мощность двигателя.

2 - более точное дозирование топлива по цилиндрам двигателя на всех режимах работы двигателя - это происходит только в системах распределенного впрыска бензина, что приводит к улучшению (на некоторых режимах работы двигателя) экономических и токсических показателей.

При моновпрыске дозирование топлива по цилиндрам двигателя значительно хуже: хуже и качество смесеобразования, и распределение топлива по цилиндрам - даже по сравнению с карбюратором, а значит худшие экономические и токсические показатели двигателя. Чтобы уберечь кузов автомобиля от царапин и сколов, понадобится антигравийная защита авто киев. Такая пленка изготавливается из полиуретана, который благодаря своей эластичности поглощает все удары вплоть до мелкого ДТП.

3 - простота конструкции систем моновспрыска - по сравнению с современным карбюратором и, тем более, с системами распределенного впрыска бензина, а значит и меньшая их стоимость.

4 - в 20...30 раз меньшее давление впрыскиваемого форсункой топлива, т. к. впрыск бензина идет на такте впуска, а не в конце такта сжатия - как это происходит в дизелях.

В настоящее время системы впрыска легкого топлива применяются на современных быстроходных двигателях легковых автомобилей, а также в системах питания двигателей некоторых грузовых автомобилей. Сейчас около 75 % выпускаемых автомобилей с бензиновыми двигателями оснащены различными системами впрыска бензина.

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