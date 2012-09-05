Идея применения двух систем торможения заключалась в том, что при отказе основного тормоза вторым тормозом пользовались как экстренным. В дальнейшем тормозы были настолько усовершенствованы, что случаи их полного выхода из строя стали крайне редкими, а ручной тормоз приобрёл термин «стояночный тормоз», так как он предназначен для удержания автомобиля на месте во время стоянки. Рабочий тормоз всегда имеет привод от педали, а стояночный тормоз имеет ручной привод. Стояночный тормоз удерживается во включённом положении посредством собачки, тогда как рабочий тормоз остаётся во включённом положении только при давлении ноги на педаль.

Типы тормозов. Барабанный тормоз может быть ленточным или колодочным. Как ленточные, так и колодочные тормозы могут быть наружными или внутренними, но обычно ленточные тормозы являются наружными, а колодочные — внутренними. Невращающаяся часть ленточного тормоза состоит из гибкой стальной ленты с обшивкой из фрикционного материала, которая прижимается к вращающемуся барабану путём натяжения её концов при наружном тормозе или раздвигания её концов при внутреннем тормозе. Однако внутренние ленточные тормозы никогда не имели широкого применения, так как они склонны к самозатормаживанию. Лента имеет в своей средней части или вблизи неё опору, которая воспринимает крутящий момент, возбуждаемый трением при включённом тормозе.

Основное различие между колодочным и ленточным тормозом заключается в том, что невращающиеся детали в первом являются сравнительно жёсткими, а во втором—упругими. В барабане обычно бывает две колодки, каждая из которых работает на дуге около 120°. Каждая колодка имеет одну шарнирную опору в виде пальца, отдельного для каждой из колодок или одного общего для обеих. Свободные концы колодок раздвигаются соответствующим механизмом, и таким образом колодки приводятся в соприкосновение с внутренней поверхностью барабана.