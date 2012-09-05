Оставлять свое авто без надежной сигнализации сегодня довольно опасно. Чтобы обезопасить своего железного коня от разных мошенников или же грабителей, лучше воспользоваться передовыми системами, установкой которых занимаются наши специалисты. Мы работаем с системами таких известнейших брендов, как Призрак, Старлайн или же Пандора. В нашем каталоге вы найдете самые разнообразные сигнализационные системы, которые отличаются разной стоимостью. Здесь вы сможете выбрать более бюджетные варианты или же заказать многофункциональные сигнализационные системы с высокой стоимостью.

Как только авто будет куплено, установка сигнализации является обязательным шагом. При этом такая система должна иметь автозапуск. Тем самым автовладелец обеспечит максимальную защиту и своевременно будет знать о любой попытке взлома. Некоторые автолюбители ошибочно полагают, что такая спешка ни к чему, а зря. В распоряжении нашей компании представлен целый спектр противоугонных спутниковых комплексов, которые считаются новейшими средствами защиты любых ТС. Если они фиксируют попытку взлом, рассылают сообщения владельцам авто. Даже в случае угона системы могут отследить злоумышленника и определяют его точное местонахождение. Кроме этого система способна проконтролировать и техническое состояние вашего авто.

Некоторые боятся стоимости установки таких сигнализационных систем. Следует отметить, что экономить на этом не стоит, так как вы очень легко можете потерять авто, даже не успев при этом одуматься. А это обойдется в сотни, а может быть в тысячи раз дороже. Поэтому лучше раскошелиться заранее и установить сигнализационную систему, чем потом постоянно переживать или же волноваться. Чтобы выполнить подобную установку, необходимо наличие спец. навыков, которыми в полной мере владеют наши высококвалифицированные мастера. Каждый из элементов такой системы должен быть установлен в труднодоступном месте, чтобы до него не добрался ни один мошенник. Самостоятельно брать такую работу не стоит. Автовладелец может легко повредить электрооборудование и даже вызвать возгорание. Поэтому лучше довериться нашим профессионалам и не беспокоиться о грамотности установки подобных систем.

