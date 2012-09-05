Рассмотрим более подробно системы с программным управлением и дискретной подачей топлива. Дискретное (цикловое) дозирование топлива имеет существенное преимущество перед непрерывным. При непрерывном дозировании требуемый диапа зон изменения расходов топлива очень широк (GTmt/GTmin=s 40). В данном случае при регулировании расхода топлива изменением пропускной способности дозирующего отверстия (при постоянном давлении топлива) его сечение необходимо изменять в 40 раз. При регулировании расхода путем изменения давления топлива (при постоянном сечении дозирующего отверстия) давление необходимо изменять в 1600 раз Практическая реализация указанных двух способов сопряжена с большими трудностями.

В случае дискретного дозирования топлива диапазон требуемого изменения цикловой подачи резко сокращается и равен примерно 4. В качестве дозирующего элемента удобно применять быстродействующие клапаны с электромагнитным управлением - форсунки. Они применяются во всех системах впрыскивания топлива с электронным управлением.

При постоянном перепаде давления перед форсункой и пространством, куда оно подается, цикловой расход топлива зависит только от длительности открытия клапана форсунки. Таким образом, весь комплекс управления сводится к формированию командного импульса определенной длительности. БСИ может иметь различное схемное решение, определяющееся принципом преобразования информации, поступающей от датчиков.

Специальный датчик подает в БСИ импульсы. Система работает от электросети автомобиля и, как правило, содержит блок электроснабжения со стабилизаторами и защитой от резких изменений напряжения, которые могут вызвать необратимые повреждения электронных устройств.

В настоящее время системы с программным управлением уступают место более совершенным программно-адаптивным и адаптивным системам.