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Системы подачи топлива
12 Марта 2020
Теги: авто

Системы топливоподачи могут быть разделены на две группы - карбюраторные системы и системы впрыскивания топлива. Настоящий период развития систем топливоподачи бензиновых двигателем характеризуется сосуществованием, точнее конкуренцией, этих принципиально различных групп.

Развитие современных карбюраторных систем идет по пути усложнения конструкции для удовлетворения возрастающих экологических и экономических требований к автомобильным двигателям. Увеличение числа дополнительных подсистем коррекции с подвижными элементами ведет не только к усложнению конструкции, но и неизбежно вызывает нестабильность характеристик карбюратора, которую все труднее компенсировать точностью выполнения технологических процессов. Кроме того, несмотря на то, что число различных подсистем коррекции возрастает, их все же недостаточно для учета всех факторов, влияющих на топливоподачу. В результате введение дополнительных подсистем коррекции на определенном этапе развития карбюраторных систем становится малоэффективным, уменьшающим их надежность и стабильность. Об этом свидетельствует тот факт, что в США с 1987 г. автомобильные двигатели с карбюраторами не выпускаются. Карбюраторы производятся только лишь в качестве запасных агрегатов к старым моделям автомобилей.

В Западной Европе и Японии доля карбюраторных систем среди других систем топливоподачи также неуклонно уменьшается. По прогнозам экспертов, в Западной Европе в 90-е гг. доля карбюраторных систем снизится до 5 % при одновременном росте числа систем впрыскивания топлива.

Стремление в какой-то степени избавиться от недостатков традиционных карбюраторов привело к появлению карбюраторов с электронным управлением. Можно с уверенностью констатировать, что современные микропроцессорные системы впрыскивания топлива приходят па смену традиционным карбюраторам. В 1992 г. из выпускаемых мировой автомобильной промышленностью 751 моделей двигателей легковых автомобилей 559 моделей (74,4%) выпускаются с системами впрыскивания и только 192 модели с карбюраторами.


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