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Система управления автомобилем
7 Января 2017
Теги: авто

Подключение переднего моста и демультипликатора осуществляется нажатием одной из двух клавиш, расположенных справа от щитка приборов. Собственно щиток приборов — это вновь довольно загруженная композиция из четырех датчиков, спидометра и тахометра. Претензий нет только к тахометру. От пользования спидометром в этом автомобиле нашему водителю, вероятно, придется отвыкать: и без того плохо читаемая километровая оцифровка шкалы нарушена окошком одометра в самой рабочей его части—от 60 до 100 км/ч.

Контрольные датчики, несмотря на хорошо выделенные для них зоны, расположены слишком тесно, а топливный, увы, не имеет оцифровки.

Ряд нареканий вызвало и пользование стеклоочистителем. Управление этим важным (особенно для джипа!) механизмом нетрадиционно вынесено под левую руку. на рычаг указателей поворотов. При этом «дворники» включаются вращением головки рычага, а омыватель — нажатием кнопки в его торце. В результате воспользоваться стеклоочистителем в критической ситуации крайне сложно, а поиски нужного режима отвлекают водителя от дороги. Сам рычаг указателя поворотов перемещается с очень большим усилием, вот уж не для дамских пальчиков. Предпочитаете двухколесный транспорт? Посмотрите самые мощные электровелосипеды. Они идеально подходят для людей различного возраста с любыми физическими данными.

На электроподъемниках стекол, регулировке наружных зеркал, «круиэ-контро- ле» и мощной акустической стереосистеме мы подробно останавливаться не будем. Только отсутствие какого- либо из перечисленных устройств на столь престижном автомобиле могло бы вызвать замечания.

С системой отопления и кондиционирования проблем не возникло. Она очень мощная и эффективная, н, что особенно порадовало, есть подвод тепла кногам сидящих сзади пассажиров. Вентилятор работает очень эффективно, а его шумность мешает только в предельном режиме. Единственное, к чему необходимо привыкать — это отсутствие символики на распределителе воздушных потоков. Все положения рычажка описаны словами, но с этим можно разобраться экспериментальным путем.



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