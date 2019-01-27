Можно купить авто подержанное, а можно обратиться в салон и уехать на новеньком автомобиле. Многие автовладельцы выбирают первый вариант из-за его бюджетности. Но автосалоны предлагают много выгодных инструментов, которые помогут приобрести машину дешевле. Среди них – trade in, система обмена старого автомобиля на новый.

Покупаем в салоне по принципу trade in

Теоретически все знают, что покупать машину в автосалоне – надежнее. Во-первых, из-за гарантии: если какая-то система вдруг выйдет из строя, ее можно будет отремонтировать бесплатно. Во-вторых, салон дает уверенность, что авто совершенно новое, не пострадало от езды по нашим дорогам. И, тем более, не было в аварии.

Новая фишка автосалонов – система trade in, на странице https://www.volkswagen-minsk.by/dwa/trade-in/ о ней рассказано подробно. В двух словах, это возможность поменять свой старый автомобиль на совершенно новый. Конечно, с доплатой. Система поможет существенно снизить денежный вклад в новую покупку. Работает она так:

Клиент обращается в автосалон и выбирает себе машину.

Его старый автомобиль оценивается и выкупается салоном. Сумма выкупа засчитывается на счет нового авто, разницу надо доплатить.

С клиентом заключается договор на покупку новой машины.

Остаток суммы можно внести одномоментно, в рассрочку или в кредит, в лизинг.

Для тех, кто хоть раз сталкивался с продажей старой машины, понятны выгоды выкупа в зачет. Самостоятельная продажа требует сил и времени. Не всегда машину получается сбыть по запланированной цене. Сделка по системе trade in избавит от этих сложностей.

Автосалон выкупает автомобили по реальной стоимости, клиент ничего не теряет в плане финансов. Помимо этого, сделка получается совершенно прозрачной. Все хлопоты по переоформлению старого авто берет на себя салон.

Тест-драйв автомобиля – еще одно преимущество покупки в салоне

Как понять, что выбранная модель авто на 100% подходит покупателю? Заказать тест драйв Volkswagen, на странице https://www.volkswagen-minsk.by/test-drive/ действует запись на удобные даты. Возможность затестить машину помогает оценить ее положительные и отрицательные качества, разобраться в целесообразности покупки.

После тест-драйва именно это авто покупать не обязательно. Тестить можно несколько машин, пока не найдется подходящая. Но автомобили, которые использовались для тест-драйвов, часто продаются дешевле. При этом были в ходу самый минимум. Учитывайте это, если есть желание сэкономить.



