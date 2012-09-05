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Система технического обслуживания и ремонта коммерческих автомобилей
28 Сентября 2017
Теги: авто

При обслуживании производится очистка паром всего автомобиля, очистка всех емкостей, их промывка и замена масел и жидкостей, проверка и регулировка двигателя, разборка мостов. При всех видах обслуживания предусмотрено выполнение мелких работ текущего ремонта, что учитывается нормой трудоемкости, которая дифференцирована для автомобилей малой, средней и большой грузоподъемности.

Ряд предприятий, эксплуатирующих школьные автобусы, имеющие малый годовой пробег, применяют календарное или смешанное планирование. Так, компания «Стокбридж Вэллей Сентрал» проводит обслуживание школьных автобусов ежемесячно или через 1600 км, через 3200 км (смена масла у двигателя) и ежегодно или через 16 000 км. Все необходимые автозапчасти и детали можно найти на крупнейшем портале Авто.гуру.

Планирование постановки автомобилей в ТО по расходу топлива практически не применяется, что объясняется неадекватной зависимостью затрат на техническое обслуживание, ремонт и топливо в зависимости от типа автомобиля и условий эксплуатации. При установлении периодичностей ТО обычно учитываются тип автомобиля и двигателя, дорожные условия, организация перевозок, вид груза. В технической литературе отсутствуют какие-либо указания и рекомендации о корректировке периодичности ТО в зависимости от возраста автомобилей.

За последние годы произошло значительное увеличение периодичпости технического обслуживания коммерческих автомобилей. Средняя периодичность второй ступени ТО автобусов составляет б тыс. км, а третьей ступени ТО 18 тыс. км, что несколько ниже периодичности для грузовых автомобилей АТП с лучшей организацией технической службы (соответственно 6,4 и 28 тыс.

На ряде грузовых и особенно пассажирских АТП система обслуживания включает проведение предупредительного ремонта. Гак, «Оис Мотор Фрайт Систем» эксплуатирует 497 автомобилей- тягачей Интернейшнл (модель СО-4000). Средний годовой пробег автомобилей составляет 90 тыс. км. Запчасти для nissan менятся ежегодно.Помимо операций ТО, выполняется ряд предупредительных замен, при пробеге 80 тыс. хм —замена топливного фильтра, при 160 тыс. км — генератора, стартера, водяного насоса, подшипников вентилятора; при НО тыс. км — элементов системы питания дизельного двигателя.

 

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тут были комменты. RIP!






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