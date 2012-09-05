Характерной особенностью для предприятий «вторичного рынка» является их малый размер. Менее 50% всех предприятий имеют наемных рабочих, но они дают более 80% всего оборота. Особую сложность составляет снабжение этих многочисленных и мелких предприятий материалами и запасными частями. Одной из особенностей «вторичного рынка» является то, что предприятия одного класса получают запасные части по крайней мере по нескольким каналам.

Многоступенчатость системы снабжения является одной из причин повышения стоимости запасных частей. Предприятия «вторичного рынка» являются основными потребителями запасных частей: дилеры — 23— 25%, ремонтные мастерские 20—21, СТО —17—19, АТП — 10%. Остальные 27% распределились: прочие предприятия, занимающиеся ремонтом или торговлей— 12%; хранение непосредственно у владельцев автомобилей — 8; склады учреждений— 5 и прочие — 2%.

Весьма интенсивно за последние годы развивался так называемый «домашний ремонт» — обслуживание автомобилей силами владельцев, что объясняется высокой стоимостью и плохой репутацией ремонта, выполненного на предприятиях общего пользования. К достоинствам «домашнего ремонта» относят также возможность более полного использования ресурса деталей, которые на предприятиях заменяются прежде всего для повышения стоимости ремонта. По оценке американских специалистов удельный вес этих работ в общем объеме услуг составляет примерно 25%, т. е. превосходит каждую из групп предприятий, кроме дилерских.