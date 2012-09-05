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Система смазки
16 Февраля 2017
Теги: авто

Определяющим параметром моторных масел является его кинематическая вязкость. Она измеряется в сантистоксах (сст): 1 сст - это время истечения 1 см3 воды через калибровочное отверстие при температуре 20,2 °С.

Согласно ГОСТу, для двигателей внутреннего сгорания применяются следующие марки моторных масел: А - автомобильные моторные масла (для бензиновых ДВС), универсальные - для бензиновых и дизелей, Д - моторные масла для дизелей. Цифра после буквы показывает вязкость масла в сст, а дополнительные буквы в марке масла обозначают: К - масло сернокислой очистки, П - в масле имеются присадки с моющими и противоокислительными свойствами, З - наличие в масле загустителя.

Минеральные, полусинтетические и синтетические масла имеют разную природу производства и разные сроки замены. Моторные масла заменяются обязательно в установленные сроки (пробеги автомобиля) и обязательно вместе с масляным фильтром:

- минеральные - через (4...5) тыс. км

- полусинтетические - через (8.10) тыс. км

- синтетические - через (15.25) тыс. км

Лучше заменять масло и фильтры на минимальных сроках замены, чем на максимальных. Нельзя экономить на масле и фильтрах!

В настоящее время принята международная классификация моторных масел - SAE, отражающая вязкостно-температурные и эксплуатационные показатели моторных масел (SAE - Американское общество автомобильных инженеров). Она предусматривает 11 классов вязкости: шесть зимних: 1 W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W и пять летних: 20, 30, 40, 50 и 60.

Всесезонные масла обозначаются двойной индексацией: 15 W - 40 или 10 W-30 и т. д. Чем больше пробег двигателя, т. е. чем больше его износ - тем масло должно быть более вязким: например, до пробега 50 % от номинального - нужно применять всесезонное масло SÆ 5W-30, а затем уже - SAE 10W-40.


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