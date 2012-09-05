В США отсутствует единая шкала заработной платы. Уровень заработной платы (который должен быть не ниже федерального минимума) зависит от вида предприятия, его месторасположения (город, сельская местность, северные или южные штаты) и от конъюнктуры в стране. Поэтому правильнее рассматривать не абсолютные, а относительные уровни заработной платы, которые достаточно стабильны. Средний уровень заработной платы в отрасли автосервис-авторемонт (дилерская станция, заправочная станция, СТО, ремонтные мастерские) составляет 57—60% от уровня заработной платы в автомобильной промышленности и 86—89% от средней заработной платы по всем отраслям хозяйства. Вместе с тем на коммерческих АТП средний уровень заработной платы достаточно высок по отношению к другим отраслям.

Обращает на себя внимание более высокая оплата труда ряда категорий специалистов, работающих в технической службе по сравнению со службой эксплуатации (за исключением водителя). Так, заработная плата среднего звена руководителей технической службы на 4—14%, а служащих (учет, планирование) на 14—21% выше, чем соответствующих категорий работников служб эксплуатации междугородных и городских автобусных предприятий. Средняя заработная плата водителей междугородных предприятий на 25% выше, чем у механиков и слесарей, а на городских предприятиях — на 9%. В целом с учетом всех категорий работающих средняя заработная плата в службе эксплуатации только на 15—20% выше, чем в технической службе.

В гаражно-технической службе работает 18% всего персонала, в том числе на техническом обслуживании, ремонте и уходе около 16%. Если принять заработную плату неквалифицированного рабочего АТП за 1, то для других категорий работающих она составит: механика-мастера 1,8—2,0; клерка 1,5—1,6; техника 1,8— 2,2; инженера 2,4 — 2,8; высшего административного персонала 2.4— 2,8; управляющего 4,0—6,0; шофера (низшей квалификации) 1.5— 1,6.