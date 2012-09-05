Для ремонтно-обслуживающих рабочих применяется несколько форм заработной платы. Повременная, основанная на установленных и действующих в течение определенного времени нормах. Повременная однотарифная система предусматривает одинаковый тариф для всех работающих. При повременной многотарифной системе тарифы на выполнение одинаковой работы зависят от квалификации, стажа и т. д.

При ремонте легковых автомобилей примерно 56% рабочих имеют повременную систему оплаты труда, а 44%—различные формы сдельной системы, в том числе 35% прямая и 9% прогрессивно-сдельная системы оплаты труда. Для сравнения можно отметить, что в общем машиностроении только для 17% рабочих применяется сдельная система оплаты труда.

У дилеров или в независимых ремонтных мастерских часть механиков получает минимальный недельный минимум и комиссионные (до 50% по статье «рабочая сила») от стоимости услуг. Работники АЗС и парков-стоянок также, помимо установленной повременной оплаты, получают комиссионные от количества проданных материалов, числа постановок автомобилей и т. д.

При расчете производительности труда ремонтных рабочих обычно в США принимают во внимание только механиков, с чем, естественно, нельзя согласиться. Полученное при этом количество автомобилей, приходящееся на одного рабочего (128—140), следует считать явно завышенным. При расчете фактического количества ремонтных рабочих автор учитывал долю ремонтно-обслуживающих работ, выполняемых также дилерами, на СТО, собственно владельцами и на АТП. Полученные данные были сверены также с результатами расчета, произведенного по средним удельным трудоемкостям технического обслуживания и ремонта, и интенсивностью эксплуатации автомобилей различного класса. Средняя производительность труда на автосервисе, техническом обслуживании и ремонте достаточно велика и составляет по парку на одного ремонтно-обслуживающего рабочего 65—80 автомобилей или 1—1,2 млн. км пробега автомобилей в год. Естественно, что эти данные необходимо рассматривать с учетом структуры парка, интенсивности и условий эксплуатации.