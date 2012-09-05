Датчик расстояния

Наиболее важным компонентом в системе ^СС является датчик, посредством которого измеряются расстояние до впереди идущих автомобилей, относительная их скорость и относительное положение. Максимальная эффективность - даже при неблагоприятных климатических условиях - может быть достигнута при использовании радиолокационных датчиков.

Радиолокационный датчик, применяемый в системе АСС, работает на частотах 76—77 Гц. Для измерений датчик испускает три луча одновременно. Отраженные от впереди движущегося автомобиля, лучи анализируются по продолжительности распространения, доплеровскому сдвигу частоты и отношению амплитуд. На основе этих показателей рассчитываются расстояние, относительная скорость движения и относительное местоположение впереди идущего автомобиля.

Установка маршрута движения

Для обеспечения надежной работы системы АСС важно, чтобы впереди идущие автомобили располагались в границах полосы движения. Информация от датчиков программы ESP (угловая скорость поворота вокруг вертикальной оси, угол поворота рулевого колеса, частоты вращения колес и поперечная величина ускорения) используется для определения фактической кривой движения транспортного средства, оснащенного АСС. Дополнительная информация о транспортном потоке определяется с помощью радиолокационных сигналов. Системы видеоизображений и навигационные системы рассматриваются для создания систем оказания помощи водителям автомобилей при определении маршрутов движения.

Управление работой двигателя при круиз-контроле

Контроль скорости движения требует наличия системы электронного управления мощностными характеристиками двигателя (ЕТС или EDC). Такая система обеспечивает разгон автомобиля до необходимой скорости или, если появляется препятствие, его замедление посредством автоматического прикрытия дросселя.