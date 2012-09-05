Система финансовых расчетов в Jet online casino



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Система финансовых расчетов в Jet online casino — довольно важный и ответственный процесс, который имеет свои четкие и установленные правила. Администрация придумала каждую деталь, чтобы максимально упростить и в то же время защитить денежные средства своих клиентов. Что необходимо для быстрого и лояльного вывода денег с баланса?





Вывести выигрыш со счета: нюансы и правила процедуры

Где происходит любое финансовое действие? Естественно, в Кассе личного профиля. Доступ в кабинет доступен только владельцу. Это необходимо учитывать и сообщать все подозрительные моменты, связанные с посещением личного профиля.

Как правильно обналичить свой выигрыш с депозита? В Jet online casino существует четкая структура, которой необходимо придерживаться:

перейдите в раздел Касса;

подайте заявку на вывод средств, заполнив специальную форму;

укажите сумму, валюту и свои личные данные;

дождитесь ответа от работников саппорта.

Эти действия занимают всего несколько минут времени. Администрация оставляет за собой право на рассмотрение заявки от 1 до 3-х рабочих дней. Это зависит от сверки персональных данных и указанной суммы для обналичивания.

Довольно часто процедура перевода средств с баланса сопровождается верификацией. Данный процесс позволяет не просто сверить личную информацию игрока, но и защитить деньги от снятия третьими лицами. В чем состоит ее суть? На электронную почту менеджера отправьте копии документа, который подтверждает вашу личность. Это не обязательно должен быть паспорт. Практика разрешает использование водительского удостоверения, студенческого билета или военной корочки.

Безопасный вывод денег с депозита — это залог прозрачной работы казино. В Jet online casino созданы идеальные условия для данной процедуры, которая является конечным результатом в платной игре и приносит игроку желанное удовлетворение.



