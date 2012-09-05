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Система Entz
24 Февраля 2018
Теги: авто

Эта система подачи масла также состоит из комбинации резервуара с насосом, укрепленных на передней части щитка, причем резервуар сделан из двух спаянных вместе штампованных частей. Насос этот находится полностью под резервуаром и имеет поршень с кожаными манжетами, в которых расположен запорный клапан шарового типа. Когда поршень поднимается, преодолевая давление окружающей поршневой шток пружины, масло проходит по пустому каналу в центре поршня, наполняя расположенную под ним нагнетательную камеру. При этом упомянутая пружина имеет такое устройство, что сила ее давления очень мало изменяется в пределах ее рабочего хода, так что при прекращении шофером работы с рычагом насоса, эта пружина осаживает поршень вниз, направляя масло под давлением в распределительную линию. Масло, до своего выхода из насосной установки, пропускается сквозь находящийся на дне ее фильтрующий войлочный диск, поставленный для удаления всех могущих оказаться в масле твердых примесей. Хотите освоить единоборства? Запишитесь на боевое самбо в клуб Алмаз. Тренировки здесь проводят лучшие мастера спорта, поэтому вы быстро освоите данное направление.

У каждого смазываемого подшипника поставлен клапан для регулирования нормы подачи смазки, потребной каждому отдельному подшипнику. Такой регулирующий клапан ввинчивается прямо в корпус смазываемого подшипника. Поток масла, после прохода через регулирующий клапан, пропускается через фильтр, состоящий из войлочной пробки. Назначение данного фильтра сводится главным образом к тому, чтобы задерживать всевозможный сор и металлические стружки, которые могли бы оказаться в каналах для масла после сборки.

Непосредственно около фильтра помещается собственно регулировочный клапан, состоящий из узкого канала, в котором находится штифт с диаметром, меньшим, чем диаметр канала, на величину от 0,001 до 0,010"' (0,025—0,25 мм), Такие регулирующие клапаны изготовляются пяти типов по степени их пропускной способности и при наличии масла средней вязкости при температуре в 70° Ф (20 — 22е С) пропускают, начиная от одной, до 14 капель масла в минуту. На внутреннем конце регулирующего клапана имеется запорный клапан, закрытый спереди шелковой прокладкой, пропитанной лаком. Прокладка непроницаема для масла и вместе с тем настолько эластична, что при незначительном давлении пружины из фосфористой бронзы устраняется возможность просачивания масла сквозь гнездо, в котором помещается клапан.

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тут были комменты. RIP!






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