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Система Bowen
6 Февраля 2018
Теги: авто

Эта система состоит из комбинации резервуара и насоса, помещенного так, чтобы шоферу было удобно надавливать ногой на кнопку, находящуюся на конце поршня насоса или же на переднем конце щитка автомобиля, за который выходит указанный поршень. Последний удерживается при нормальных условиях в «выключенном» положении посредством сидящей на нем пружины, причем поршневое пространство наполняется маслом под действием силы тяжести. Когда шофер надавливает ногой на поршень, он тем самым направляет под давлением масло в распределительную магистраль.

От насоса масло направляется к так называемым «контрольным распределителям», откуда поступает непосредственно к смазываемым местам. На каждом из выпускных отверстий распределителя имеется двойной конический клапан. Когда масло на распределительной линии находится под давлением, то каждый клапан отходит с своего гнезда—к которому он прижимается легкой винтовой пружиной—к противоположному гнезду, запирая этим нагнетательную трубку, ведущую к подшипнику. В то время как клапан находится в таком положении, масло нагнетается в находящуюся сверху небольшую вертикальную воздушную камеру. Но, как только шофер оставляет насосный поршень в покое, клапан под действием пружины возвращается к прежнему положению у внутреннего своего гнезда. Это открывает нагнетательную линию к подшипнику, закрывая вместе с тем соединение с распределительной линией, и оставляет в воздушной камере масло и нагнетательную линию под давлением, соответствующим давлению воздуха в верхней части воздушной камеры. При этом объемом воздушной камеры определяется то количество масла, которое должно пойти на смазывание соединенного с камерой подшипника. Хотите быть в курсе всех автомобильных новинок и новостей? Заходите на http://cartimes.ru - здесь вы найдете много интересной и полезной информации.

Отличительной особенностью данной системы служит то, что поломка одной или даже более нагнетательных трубок не нарушает подачи смазки по остальным питательным линиям, а равно и не вызывает опорожнения резервуара. Все соединения в конструкциях системы Bowen’a изготовляются из медных трубок с толстыми стенками. При этом были выработаны методы подводки смазки к различным точкам шасси.

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тут были комменты. RIP!






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