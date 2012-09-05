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Система безопасности авто
20 Апреля 2021
Теги: авто

Первый из этих элементов - посадка в автомобиле. Она должна быть удобной и свободной, ноги и руки при этом должны быть слегка согнуты. Слишком далекое расположение от руля выпрямляет руки и ноги и тогда даже при несильном столкновении вследствие жесткой передачи удара через кости травмируются тазобедренный и плечевой суставы. Излишне близкое расположение к рулю опасно травмами грудной клетки и лица, как от удара о руль (особенно, если он не обладает системой телескопического сложения), так и от взрывообразного срабатывания воздушной подушки. Оптимальный угол наклона спинки сиденья - примерно 25 градусов назад от вертикали. Избыточный угол наклона (откидывание) сводит на нет эффективность ремней безопасности, а недостаточный - повышает утомляемость позвоночника. Особо побеспокоиться о регулировке сидений следует путешествующим на далекие расстояния, а поясницу можно дополнительно разгрузить подкладыванием под нее специального валика.

Ремни безопасности - наиболее существенный элемент защиты, однако они должны быть четко подогнаны под размеры сидящего и плотно прилегать к телу. Диагональная часть ленты ремня должна проходить через середину плеча и ни в коем случае не охватывать шею, а поясная как можно ниже прилегать к бедрам. Под ленту ремня не должны попадать твердые и хрупкие предметы (очки или ручка, находящиеся в кармане), так как это может привести к переломам ребер или опасным повреждениям тканей организма возникшими осколками. Галстук следует заправлять поверх ремня во избежание удушения в случае даже кратковременной потери сознания. Беременным женщинам необходимо пристегиваться таким образом, чтобы ленты ремня располагались выше и ниже живота. При этом поясная лента должна располагаться как можно ниже, чтобы не возникало давления на живот. Ремень безопасности может реально спасти вам жизнь, поэтому пристегивайтесь им даже в поездке по городу или если вы сидите на заднем сидении. Причем - перед поездкой, а не при виде стражей порядка, желающих облегчить ваш кошелек. Снабженные механическими или пиротехническими устройствами натяжения и сработавшие при аварии ремни должны сразу же заменяться на новые комплекты.

 

 


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