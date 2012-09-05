Все силы и моменты, возникающие в заднем мосту, вызывают соответствующие реакции. Два крутящих момента, передаваемые задним мостом (крутящий момент ведущей шестерни и крутящий момент полуоси), вызывают реактивные моменты, равные им по величине, но противоположные по направлению.

Ведущая коническая шестерня вращается справа налево (если смотреть сзади автомобиля) и оказывает давление на зубья коронной шестерни. В то же время хвостовик ведущей шестерни давит на поддерживающие его подшипники. Давление зубьев ведущей шестерни на зубья коронной шестерни и давление вала на пoдшипники создаёт пару сил, которая уравновешивается другой парой, вызванной увеличением реакции дороги на левом заднем колесе и уменьшением реакции на правом заднем колесе. Другими словами, момент, созданный ведущей шестернёй, увеличивает нагрузку на левое колесо, и уменьшает нагрузку на правое колесо. Величина перераспределяемой нагрузки легко может быть определена делением крутящего момента ведущей шестерни (в кгсм) на величину колеи (в см).

Перераспределение веса достигает максимума, когда крутящий момент заднего моста столь велик, что колёса начинают проскальзывать на твёрдой сухой дороге; в этом случае для легкового автомобиля со стандартной колеёй оно составляет около 7% первоначальной нагрузки на каждое заднее колесо. Таким образом, равновесие автомобиля не нарушается, и нет необходимости принимать какие-либо меры, противодействующие влиянию крутящего момента, подведённого к заднему мосту карданным валом.