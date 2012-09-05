Компания «МаcAudio» представила на украинском рынке новую линейку автомобильных усилителей Mac Energy. Необходимость приобретения качественного и надежного «усилка», способного повысить уровень звучания аудиосистемы, как правило, возникает не сразу. Большинство рядовых водителей обычно довольствуется той «мощью», которая «раскачивается» встроенными в автомагнитолы и СЭ-ресиверы усилительными приборами. Между тем специалисты утверждают, что если вы хотите иметь у себя в машине действительно мощный и качественный звук и в «полный рост» слушать любимую рок-композицию, то просто необходимо задуматься о приобретении автомобильного усилителя. Особенно, если впереди стоят четырех- или пятидюймовые громкоговорители, а сзади мощные «лопухи» или сабвуфер, включенный мостом. Если вы хотите защитить автомобиль от осадков и других негативных факторов окружающей среды, приобретите тенты в компании «Астропластика» http://astroplastica.ru/products/tentyi-tarpaulin/. Они изготавливаются из высокопрочных материалов и отлично выдерживают морозы и высокие температуры.

Вот так дизайн!

Линейка услителей Маc Energy состоит из двух 2-канальных усилителей (3000. 5000) и двух 4-канальных (6000 и 8000). Кроме двух металлических радиаторов и соединяющего их основания, корпуса усилителей изготовлены из пластмассы и внешне чем-то похожи на очень большой CD- плейер. Впрочем, поднять «крышку» не получится, но сдвинув на ней шторку получим доступ к регулировкам.

Оптимальный выбор

Одной из главных особенностей флагмана серии — Mac Energy 8000 являются сильно отличающиеся по мощности, каналы усиления разных групп — каналы Rear в два с лишним разом мощнее Front. Надо сказать, что функционально каналы Rear и Front абсолютно идентичны — полный набор фильтров с независимой регулировкой частот среза (40—400 Гц) и независимым «бустом». В усилителе предусмотрены входы высокого уровня и две пары линейных выходов. Также в комплекте усилка дистанционный регулятор «громкости» каналов Rear. Mac Energy 8000 может работать, например, с двумя входами только как двухканальный усилитель (используются входы RearL и FrontR), когда обе пары работают в мосту, или же с тремя входами, когда в мост включается более мощный Rear...