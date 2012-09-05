На современном рынке спортивного и развлекательного инвентаря в последнее время появляются многофункциональные товары, сочетающие в себе множество полезных, уникальных и незаменимых качеств. Одним из таковых является мини-сигвей, или сигвей без руля (Smartway).

Это необычное на вид устройство представляет собой платформу, установленную на два, вращающихся при надавливании стопами, колеса. Оригинальность этого транспортного средства заключается в том, что управление им производится исключительно за счет ног. Руки остаются полностью свободными.

Решили приобрести и опробовать это новейшее средство передвижения, которое пользуется огромной популярностью в Европе? Посетите наш сайт gyroscooter-sale.ru – мы уверены, что наша продукция заинтересует вас. Стать обладателем сигвея – значит, идти в ногу со временем, не отставая.





Несколько причин огромной популярности Smartway

При первом взгляде на устройство оно не внушает доверия – кажется, что управлять им очень сложно, для этого нужно иметь сильные, накачанные ноги. Только прокатившись, вы поймете, что нет ничего проще. Достаточно надавить на переднюю панель стопами – и сигвей двинется. Чтобы остановить его, нажмите пятками на заднюю платформу.

Устройство подарит множество незабываемых эмоций и счастливых моментов. Его достоинства следующие:

Процесс катания захватывает и увлекает – это тоже своеобразный спорт, и именно так передвигаются по городам европейцы и туристы, рассматривая местные достопримечательности.

Экстремальные ощущения не сравнить ни с чем. Детишки будут в восторге, и даже взрослые непременно оценят удобство и функциональность этого современного транспортного средства.

Подходить для всей семьи. Нет лучшего способа, чтобы устроить перегоны между малышами и взрослыми, и просто получить удовольствие от совместного времяпровождения.

Гироскутер хорош для прогулок на свежем воздухе. На нем можно отправиться в парк, на пикник или даже на пляж, ведь он способен ездить по любой дороге, включая песчаные и каменистые.

В процессе катания владельцу не нужно крутить педали или прилагать особые усилия.

Еще одна веская причина, по которой стоит приобрести сигвей без руля – цена. Выделить средства на такую покупку можно практически из любого бюджета.

Гироскутер только с виду кажется сложным в управлении. Упасть с него невозможно, ведь благодаря специальному гироскопу наклон колес не меняется, и устройство не переворачивается. Электромотор каждого колеса легко зарядить от сети 220 В.



