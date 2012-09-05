Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Сигма Моторс




Сигма Моторс
23 Января 2017
Теги: авто

Спрос на различные модели Фольксвагена сегодня очень высок. Это экономичные и особо комфортные машины, которые отличаются отличной управляемостью и настоящим немецким качеством. Сигма Моторс является официальным дилером немецкого автоконцерна в Питере, предлагая вниманию потенциальных покупателей огромный модельный ряд данной марки. В шоу-руме нашего автосалона представлены все модификации и модели Volkswagen. Кроме их продажи мы занимаемся ремонтом, техосмотром и гарантийным обслуживанием моделей этого производителя.

Клиентура нашего автосалона сможет воспользоваться высококачественным сервисом наших специалистов. Также мы гарантируем нашим посетителям индивидуальный подход, особенно при выборе наиболее подходящей модели данной марки. Приобрести ее вы сможете не только на наличные, но еще и в рассрочку или же в кредит. Каждый желающий сможет воспользоваться тест-драйвом, перед тем, как примет решение о приобретении конкретной модели Фольксваген. Кроме этого, мы предлагаем автолюбителям услугу обмена имеющихся у них старых машин на Фольксваген современной модификации. 

Фольксваген сегодня считается самым народным автомобилем. А появилась первая модель данной марки еще в 1934 г. Это была машина, созданная талантливыми немецкими инженерами и конструкторами. С тех пор модельный ряд данной марки прошел огромный эволюционный путь. Сейчас такие модели немецкого автоконцерна, как Volkswagen Tiguan, Джетта или же Пассат поступают на рынок максимально оснащенными для безопасного и комфортного управления. Постоянное обновление, отменное качество и весьма невысоким ценам, данный автопроизводитель уверенно лидирует по продажам не только в масштабах Европы, но и на территории СНГ. 

Чтобы купить Фольксваген в нашем автосалоне, достаточно выбрать модель и сообщить нам о ваших намерениях. Кроме этого, вы сможете выбрать наиболее выгодный для вас способ кредитования или же приобретения подходящей модели данной марки. У нас никогда не бывает очередей. Именно поэтому еще пять лет тому назад показатели продаж Фольксвагена у нас увеличилась на целые сорок процентов. Данная тенденция продолжается и сегодня. Только в Северную столицу сейчас дилерами доставляется более пятидесяти тыс. единиц моделей данной марки. Соответственно увеличивается и доход автосалонов, занимающихся реализацией машин этого немецкого производителя.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Плавность хода автомобиля... - . (+23)
Шестицилиндровый Volvo... - . (+23)
Комфорт в салоне - . (+45)
Автозапчасти Чери... - . (+73)
Чувствуется комфорт... - . (+46)
Черри Тигго FL - . (+107)
Полировка автомобиля... - . (+75)
Goodyear EfficientGrip - . (+80)
Caramba: чистим-блистим... - . (+70)
Быстросъемные соединения... - . (+79)
Элитное такси - . (+108)
Pony, корейская лошадка... - Алина (+54)
Cигнализациz Piranha - . (+66)
Свежий воздух для выхлопного к... - . (+83)
Новости Фордовской «конюшни» (... - . (+49)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке