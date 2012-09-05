Спрос на различные модели Фольксвагена сегодня очень высок. Это экономичные и особо комфортные машины, которые отличаются отличной управляемостью и настоящим немецким качеством. Сигма Моторс является официальным дилером немецкого автоконцерна в Питере, предлагая вниманию потенциальных покупателей огромный модельный ряд данной марки. В шоу-руме нашего автосалона представлены все модификации и модели Volkswagen. Кроме их продажи мы занимаемся ремонтом, техосмотром и гарантийным обслуживанием моделей этого производителя.

Клиентура нашего автосалона сможет воспользоваться высококачественным сервисом наших специалистов. Также мы гарантируем нашим посетителям индивидуальный подход, особенно при выборе наиболее подходящей модели данной марки. Приобрести ее вы сможете не только на наличные, но еще и в рассрочку или же в кредит. Каждый желающий сможет воспользоваться тест-драйвом, перед тем, как примет решение о приобретении конкретной модели Фольксваген. Кроме этого, мы предлагаем автолюбителям услугу обмена имеющихся у них старых машин на Фольксваген современной модификации.

Фольксваген сегодня считается самым народным автомобилем. А появилась первая модель данной марки еще в 1934 г. Это была машина, созданная талантливыми немецкими инженерами и конструкторами. С тех пор модельный ряд данной марки прошел огромный эволюционный путь. Сейчас такие модели немецкого автоконцерна, как Volkswagen Tiguan , Джетта или же Пассат поступают на рынок максимально оснащенными для безопасного и комфортного управления. Постоянное обновление, отменное качество и весьма невысоким ценам, данный автопроизводитель уверенно лидирует по продажам не только в масштабах Европы, но и на территории СНГ.